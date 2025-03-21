"Не помогайте врагу!". Воздушные силы ВСУ обратились к украинцам

Командование Воздушных сил Украины обратилось к гражданам с призывом не снимать все, что связано с украинской авиацией, поскольку это дает врагу возможность "охотиться".
Главные тезисы
- Разглашение информации о действиях украинской авиации в соцсетях дает противнику стратегическое преимущество.
- Даже несколько секунд видео с пролетами военной авиации могут стать важными разведданными для противника.
- Публикации о базировании и маневрах военной техники могут привести к ее уничтожению врагом.
Воздушные силы ВСУ обратились к украинцам
Отмечаем, что некоторые публикации с пролетами боевой авиации, изложенные в соцсетях, могут существенно помочь противнику. Даже несколько секунд видео в открытом доступе могут стать важными разведданными для противника.
Об этом сообщило Командование ПС на своей странице в Facebook.
Командование ПС отмечает, что сейчас пилоты Воздушных сил выполняют боевые задания в прифронтовых районах. В настоящее время для них существует большой риск от вражеских ракет класса "воздух-воздух" и средств ПВО.
Разглашение информации о базировании, полетах или маневрах военной техники может привести к ее уничтожению врагом.
Особую угрозу представляют видеозаписи пролета военной авиации в прифронтовых районах (в том числе истребителей F-16) с указанием геолокации, примечательными ориентирами или объектами.
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