"Не помогайте врагу!". Воздушные силы ВСУ обратились к украинцам

Командование Воздушных сил Украины обратилось к гражданам с призывом не снимать все, что связано с украинской авиацией, поскольку это дает врагу возможность "охотиться".

Воздушные силы ВСУ обратились к украинцам

Отмечаем, что некоторые публикации с пролетами боевой авиации, изложенные в соцсетях, могут существенно помочь противнику. Даже несколько секунд видео в открытом доступе могут стать важными разведданными для противника.

Об этом сообщило Командование ПС на своей странице в Facebook.

Командование ПС отмечает, что сейчас пилоты Воздушных сил выполняют боевые задания в прифронтовых районах. В настоящее время для них существует большой риск от вражеских ракет класса "воздух-воздух" и средств ПВО.

Разглашение информации о базировании, полетах или маневрах военной техники может привести к ее уничтожению врагом.

Особую угрозу представляют видеозаписи пролета военной авиации в прифронтовых районах (в том числе истребителей F-16) с указанием геолокации, примечательными ориентирами или объектами.