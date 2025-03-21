"Не помогайте врагу!". Воздушные силы ВСУ обратились к украинцам
Категория
Украина
Дата публикации

"Не помогайте врагу!". Воздушные силы ВСУ обратились к украинцам

Воздушные Силы ВСУ
F-16
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Командование Воздушных сил Украины обратилось к гражданам с призывом не снимать все, что связано с украинской авиацией, поскольку это дает врагу возможность "охотиться".

Главные тезисы

  • Разглашение информации о действиях украинской авиации в соцсетях дает противнику стратегическое преимущество.
  • Даже несколько секунд видео с пролетами военной авиации могут стать важными разведданными для противника.
  • Публикации о базировании и маневрах военной техники могут привести к ее уничтожению врагом.

Воздушные силы ВСУ обратились к украинцам

Отмечаем, что некоторые публикации с пролетами боевой авиации, изложенные в соцсетях, могут существенно помочь противнику. Даже несколько секунд видео в открытом доступе могут стать важными разведданными для противника.

Об этом сообщило Командование ПС на своей странице в Facebook.

Командование ПС отмечает, что сейчас пилоты Воздушных сил выполняют боевые задания в прифронтовых районах. В настоящее время для них существует большой риск от вражеских ракет класса "воздух-воздух" и средств ПВО.

Разглашение информации о базировании, полетах или маневрах военной техники может привести к ее уничтожению врагом.

Особую угрозу представляют видеозаписи пролета военной авиации в прифронтовых районах (в том числе истребителей F-16) с указанием геолокации, примечательными ориентирами или объектами.

Воздушные силы призывают украинцев быть осознанными и защищать защищающих нас.

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