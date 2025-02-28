Воздушные Силы ВСУ поразили позиции ФСБ на Брянщине — видео

Воздушные Силы ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям ФСБ РФ в Брянской области. Об этом сообщили в Генштабе.
Главные тезисы
- Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины произвели успешный удар по позициям ФСБ РФ в Брянской области, нанеся серьезный ущерб важной военной инфраструктуре противника.
- Акция была направлена на уничтожение средств связи, оборудования и других технических средств, существенно ограничив возможности противника в регионе.
- Подобные удары являются частью стратегии ослабления военного потенциала противника и продолжатся до полного вывода российских войск с территории Украины.
ВС ВСУ уничтожили российские позиции на Брянщине
Вчера авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины успешно нанесла удар по пограничному залогу ФСБ РФ в населенном пункте Белая Березка, Брянская область.
В результате точечного поражения уничтожена важная военная инфраструктура противника: средства связи,
усилители сигнала,
оборудование для спутниковой связи,
другие технические средства, которые использовались для координации военных действий.
Это существенно снизило возможности противника по управлению силами и средствами в регионе.
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