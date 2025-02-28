Повітряні Сили ЗСУ уразили позиції ФСБ на Брянщині — відео

Повітряні Сили ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях ФСБ РФ у Брянській області. Про це повідомили у Генштабі.
Головні тези:
- Повітряні Сили ЗСУ успішно завдали удару по позиціях ФСБ РФ у Брянській області.
- Удар був спрямований на знищення важливої військової інфраструктури противника, що суттєво обмежило його можливості.
ПС ЗСУ знищили російські позиції на Брянщині
Учора авіація Повітряних Сил Збройних Сил України успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ РФ у населеному пункті Біла Березка, Брянська область.
Унаслідок точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру противника: засоби зв’язку,
підсилювачі сигналу,
обладнання для супутникового зв’язку,
інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій.
Це суттєво знизило можливості противника щодо управління силами та засобами в регіоні.
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