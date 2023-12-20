Не лише мільйон дронів. Україна виробить тисячі ударних безпілотників із більшою дальністю

В Україні 2024 року планують виготовити мільйон FPV дронів, понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності польоту та понад тисячу дронів із дальністю від 1 000 км.

Скільки та які дрони виготовлять в Україні

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів. І це мова тільки про FPV дрони.

Вже в грудні ми виробляємо більше 50 тисяч FPV дронів. Окрім FPV дронів ми вже спроможні виробити в слідуючому році більше 10 тисяч ударних дронів середньої дальності (сотні км), та 1000+ дронів з дальністю за 1000 км,– зауважив міністр. Поширити

Міністр додав, що "всі виробничі спроможності готові". Вже починається "контрактація на 2024 рік".

Виробництво дронів в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна поступово нарощує своє виробництво зброї.

Українські фахівці розпочали серійне виробництво аналогів іранських дронів-камікадзе "Шахед".

На початку грудня Міністерство оборони завершило тестування тактичних засобів радіоперешкод баражуючим боєприпасам та FPV-дронам, розроблених вітчизняними підприємствами.

19 грудня президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції пообіцяв, що Україна у наступному році зробить справжній прорив у виробництві дронів. Зеленський заявив, що мільйон українських безпілотників буде вироблено у 2024 році.