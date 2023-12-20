Не лише мільйон дронів. Україна виробить тисячі ударних безпілотників із більшою дальністю

В Україні 2024 року планують виготовити мільйон FPV дронів, понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності польоту та понад тисячу дронів із дальністю від 1 000 км.
Скільки та які дрони виготовлять в Україні
Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів. І це мова тільки про FPV дрони.
Міністр додав, що "всі виробничі спроможності готові". Вже починається "контрактація на 2024 рік".
Виробництво дронів в Україні
З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна поступово нарощує своє виробництво зброї.
Українські фахівці розпочали серійне виробництво аналогів іранських дронів-камікадзе "Шахед".
На початку грудня Міністерство оборони завершило тестування тактичних засобів радіоперешкод баражуючим боєприпасам та FPV-дронам, розроблених вітчизняними підприємствами.
19 грудня президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції пообіцяв, що Україна у наступному році зробить справжній прорив у виробництві дронів. Зеленський заявив, що мільйон українських безпілотників буде вироблено у 2024 році.
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