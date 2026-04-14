"Не можна пробачити". Брітні Спірс вирушила на реабілітацію після нового скандалу

Відома американська поп-діва Брітні Спірс уже почала лікуватися в реабілітаційному центрі. Це сталося після того, як минулого місяця співачку затримали напідпитку за кермом — спалахнув гучний скандал.
Головні тези:
- Сини співачки підтримують її у цей непростий період.
- Сама зірка готова зробити все можливе, щоб подібне не повторилося.
Брітні Спірс знову у центрі уваги
Як вдалося дізнатися журналістам, 44-річна зірка вирішила пройти курс лікування без примусу з боку оточення, тобто добровільно.
У березні 2026 року Брітні затримали поліцейські в стані алкогольного сп'яніння — її одразу відвезли до відділку, однак трохи пізніше відпустили.
Скандальну поведінку Спірс вирішив прокоментувати її офіційний представник:
На переконання представника Брітні Спірс, американська співачка зможе отримати необхідну допомогу та підтримку в цей непростий для неї період.
Сини артистки від її колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна підтримують свою маму, попри гучну критику з боку фанатів та гейтерів.
