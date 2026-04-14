"Не можна пробачити". Брітні Спірс вирушила на реабілітацію після нового скандалу
"Не можна пробачити". Брітні Спірс вирушила на реабілітацію після нового скандалу

Брітні Спірс знову у центрі уваги
Джерело:  Variety

Відома американська поп-діва Брітні Спірс уже почала лікуватися в реабілітаційному центрі. Це сталося після того, як минулого місяця співачку затримали напідпитку за кермом — спалахнув гучний скандал.

Головні тези:

  • Сини співачки підтримують її у цей непростий період.
  • Сама зірка готова зробити все можливе, щоб подібне не повторилося.

Брітні Спірс знову у центрі уваги

Як вдалося дізнатися журналістам, 44-річна зірка вирішила пройти курс лікування без примусу з боку оточення, тобто добровільно.

У березні 2026 року Брітні затримали поліцейські в стані алкогольного сп'яніння — її одразу відвезли до відділку, однак трохи пізніше відпустили. 

Скандальну поведінку Спірс вирішив прокоментувати її офіційний представник:

Це був прикрий інцидент, який абсолютно не можна пробачити. Брітні вживатиме правильних заходів та дотримуватиметься закону, і, сподіваємося, це може бути першим кроком до давно назрілих змін, які мають відбутися в житті співачки.

На переконання представника Брітні Спірс, американська співачка зможе отримати необхідну допомогу та підтримку в цей непростий для неї період.

Сини артистки від її колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна підтримують свою маму, попри гучну критику з боку фанатів та гейтерів.

Це був неприємний інцидент, цьому немає виправдання, — заявив журналістам друг Брітні Шон Філліп.

