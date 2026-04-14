"Нельзя простить". Бритни Спирс отправилась на реабилитацию после нового скандала
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Читати українською
Источник:  Variety

Известная американская поп-дива Бритни Спирс уже начала лечиться в реабилитационном центре. Это произошло после того, как в прошлом месяце певицу задержали под хмельком за рулем — разразился громкий скандал.

Главные тезисы

  • Сыновья певицы поддерживают ее в этот непростой период.
  • Сама звезда готова сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось.

Бритни Спирс снова в центре внимания

Как удалось узнать журналистам, 44-летняя звезда решила пройти курс лечения без принуждения со стороны друзей, то есть добровольно.

В марте 2026 года Бритни задержали полицейские в состоянии алкогольного опьянения — ее сразу отвезли в отделение, однако позже отпустили.

Скандальное поведение Спирс решил прокомментировать ее официальный представитель:

Это был досадный инцидент, который совершенно нельзя простить. Бритни примет правильные меры и будет соблюдать закон, и, надеемся, это может быть первым шагом к давно назревшим изменениям, которые должны произойти в жизни певицы.

По мнению представителя Бритни Спирс, американская певица сможет получить необходимую помощь и поддержку в этот непростой для нее период.

Сыновья артистки от ее бывшего мужа Кевина Федерлайна поддерживают свою маму, несмотря на громкую критику со стороны фанатов и хейтеров.

Это был неприятный инцидент, этому нет оправдания, — заявил журналистам друг Бритни Шон Филлип.

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?