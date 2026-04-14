"Нельзя простить". Бритни Спирс отправилась на реабилитацию после нового скандала

Известная американская поп-дива Бритни Спирс уже начала лечиться в реабилитационном центре. Это произошло после того, как в прошлом месяце певицу задержали под хмельком за рулем — разразился громкий скандал.

Бритни Спирс снова в центре внимания

Как удалось узнать журналистам, 44-летняя звезда решила пройти курс лечения без принуждения со стороны друзей, то есть добровольно.

В марте 2026 года Бритни задержали полицейские в состоянии алкогольного опьянения — ее сразу отвезли в отделение, однако позже отпустили.

Скандальное поведение Спирс решил прокомментировать ее официальный представитель:

Это был досадный инцидент, который совершенно нельзя простить. Бритни примет правильные меры и будет соблюдать закон, и, надеемся, это может быть первым шагом к давно назревшим изменениям, которые должны произойти в жизни певицы.

По мнению представителя Бритни Спирс, американская певица сможет получить необходимую помощь и поддержку в этот непростой для нее период.

Сыновья артистки от ее бывшего мужа Кевина Федерлайна поддерживают свою маму, несмотря на громкую критику со стороны фанатов и хейтеров.