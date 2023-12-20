Не патова ситуація. Світан оцінив розвиток подій на Донбасі

Військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан звертає увагу на те, що найважчою ділянкою фронту для наших захисників досі залишається Схід. Саме там бійці ЗСУ досі залишаються в активній обороні, попри те, що на Півдні їм вдається поступово рухатися вперед.

Що відбувається на Донбасі та чого чекати далі

За словами Романа Світана, станом на сьогодні в нас одна лінія оборони – це Донецький напрямок.

Для нас це найнебезпечніший і найважчий напрямок, оскільки Донецький фронт недалеко від Росії, – пояснює експерт. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що наші укріплення на Сході доволі міцні, оскільки, як відомо, їх розбудовують останні 10 років.

Роман Світан нагадує про те, що їм вдалося успішно стримати всі навали армії РФ, а це своєю чергою дає надію, що вони стоятимуть й далі.

Чому ситуацію на Сході не варто вважати патовою

На переконання експерта, те, що відбувається зараз на Донбасі, має свої плюси та мінуси.

Це не патова ситуація, а ситуація глухої оборони. Але її можна назвати патовою в тому сенсі, що не просунеться ні одна сторона, ні інша. Так це ж нам і треба, – наголошує Роман Світан. Поширити

За словами полковника ЗСУ в запасі, доки значна частина армії РФ заблокована на Сході, бійці ЗСУ – продовжують просування на Півдні, зокрема на лівобережжі Херсонщини.

Він також звертає увагу на те, що справді перспективним можна вважати рух від Роботиного до Токмака й Мелітополя на Запоріжжі.

Роман Світан наголошує, що події на фронті можна вважати ґрунтом для звільнення Криму.