Не патовая ситуация. Свитан оценил развитие событий на Донбассе

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан обращает внимание на то, что самым тяжелым участком фронта для наших защитников до сих пор остается Восток. Там бойцы ВСУ до сих пор остаются в активной обороне, несмотря на то, что на Юге им удается постепенно двигаться вперед.
Что происходит на Донбассе и чего ждать дальше
По словам Романа Свитана, по состоянию на сегодняшний день у нас одна линия обороны – это Донецкое направление.
Нельзя также игнорировать тот факт, что наши укрепления на Востоке достаточно крепкие, поскольку, как известно, их строят последние 10 лет.
Роман Свитан напоминает о том, что им удалось успешно сдержать все нашествия армии РФ, а это в свою очередь дает надежду, что они будут стоять и дальше.
Почему ситуацию на Востоке нельзя считать патовой
По убеждению эксперта, то, что происходит сейчас на Донбассе, имеет свои плюсы и минусы.
По словам полковника ВСУ в запасе, пока значительная часть армии РФ заблокирована на Востоке, бойцы ВСУ продолжают продвижение на Юге, в частности, на левобережье Херсонщины.
Он также обращает внимание, что действительно перспективным можно считать движение от Работиного до Токмака и Мелитополя на Запорожье.
Роман Свитан отмечает, что события на фронте можно считать почвой для освобождения Крыма.
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