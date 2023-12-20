Не патовая ситуация. Свитан оценил развитие событий на Донбассе

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан обращает внимание на то, что самым тяжелым участком фронта для наших защитников до сих пор остается Восток. Там бойцы ВСУ до сих пор остаются в активной обороне, несмотря на то, что на Юге им удается постепенно двигаться вперед.

Что происходит на Донбассе и чего ждать дальше

По словам Романа Свитана, по состоянию на сегодняшний день у нас одна линия обороны – это Донецкое направление.

Для нас это самое опасное и тяжелое направление, поскольку Донецкий фронт недалеко от России, – объясняет эксперт. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что наши укрепления на Востоке достаточно крепкие, поскольку, как известно, их строят последние 10 лет.

Роман Свитан напоминает о том, что им удалось успешно сдержать все нашествия армии РФ, а это в свою очередь дает надежду, что они будут стоять и дальше.

Почему ситуацию на Востоке нельзя считать патовой

По убеждению эксперта, то, что происходит сейчас на Донбассе, имеет свои плюсы и минусы.

Это не патовая ситуация, а ситуация глухой обороны. Но ее можно назвать патовой в том смысле, что не продвинется ни одна сторона, ни другая. Так это же нам и нужно, – отмечает Роман Свитан. Поделиться

По словам полковника ВСУ в запасе, пока значительная часть армии РФ заблокирована на Востоке, бойцы ВСУ продолжают продвижение на Юге, в частности, на левобережье Херсонщины.

Он также обращает внимание, что действительно перспективным можно считать движение от Работиного до Токмака и Мелитополя на Запорожье.

Роман Свитан отмечает, что события на фронте можно считать почвой для освобождения Крыма.