Уряд Великої Британії видав торгову ліцензію, яка дозволила ввезення до Великої Британії дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської нафти, якщо воно переробляється в інших країнах, однак прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що чинні нафтові санкції проти Росії залишаються в силі.

Стармер спростував скасування санкцій Британії проти нафти РФ

Стармер заявив, що такий крок не є послабленням антиросійських санкцій.

Це нові санкції, які вводяться поступово. Це жодним чином не питання скасування чинних санкцій, і ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками над подальшими пакетами санкцій. Кір Стармер Прем’єр-міністр Британії

Він додав, що «неправильне розуміння та спотворення того, що відбувається, — це дуже серйозна проблема».

Те, що ми оголосили вчора, — це потужний новий пакет санкцій, який значно виходить за межі чинних обмежень. Він включає нові заборони на морські перевезення скрапленого природного газу та нові заборони на ввезення нафтопродуктів із Росії. Ми також видали дві цільові короткострокові ліцензії, щоб забезпечити поступове введення нових санкцій та захистити британських споживачів. Це стандартна практика. Поширити

Він додав, що уряд уже раніше вводив санкції «таким чином», і попередній уряд, за його словами, використовував точно таку саму техніку, коли запроваджував санкції.

Згідно з ліцензією, виняток із санкцій буде періодично переглядатися у міру зростання цін на паливо через закриття Ормузької протоки та триваючу війну на Близькому Сході.

Однак це рішення було розкритиковане в британському уряді. Лідерка консерваторів Кемі Баденох назвала «божевіллям» пом’якшення санкцій у той час, коли уряд Великої Британії відмовляється повною мірою експлуатувати ресурси Північного моря.

Голова Комітету з питань закордонних справ від Лейбористської партії Емілі Торнберрі також виступила з критикою цього кроку.

Ми говоримо про наших союзників в Україні, які роками мужньо воюють проти Росії за нашої підтримки. Вони вважали Велику Британію одним зі своїх найважливіших союзників і не розуміють, чому ми досі не усунули цю лазівку, хоча обіцяли зробити це ще в жовтні. Насправді, здається, ситуація навіть погіршилася. Люди відчувають себе дуже розчарованими.

Уряд Великої Британії дозволить імпортувати до країни дизельне та авіаційне пальне, вироблене за кордоном із російської сирої нафти, аби протидіяти зростанню внутрішніх цін через конфлікт на Близькому Сході.