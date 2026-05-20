Правительство Великобритании выдало торговую лицензию, позволившую ввоз в Великобританию дизельного и авиационного топлива, изготовленного из российской нефти, если оно перерабатывается в других странах, однако премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что действующие нефтяные санкции против России остаются в силе.

Стармер опроверг отмену санкций Британии против нефти РФ

Стармер заявил, что такой шаг не является ослаблением антироссийских санкций.

Это новые вводимые постепенно санкции. Это никак не вопрос отмены действующих санкций, и мы будем продолжать работать с нашими союзниками над последующими пакетами санкций. Кир Стармер Премьер-министр Британии

Он добавил, что «неправильное понимание и искажение происходящего — это очень серьезная проблема».

То, что мы объявили вчера, это мощный новый пакет санкций, который значительно выходит за пределы действующих ограничений. Он включает в себя новые запреты на морские перевозки сжиженного природного газа и новые запреты на ввоз нефтепродуктов из России. Мы также выдали две целевые краткосрочные лицензии, чтобы обеспечить постепенное введение новых санкций и защитить британских потребителей. Это стандартная практика.

Он добавил, что правительство уже раньше вводило санкции «таким образом», и предыдущее правительство, по его словам, использовало точно такую же технику, когда вводило санкции.

Согласно лицензии, исключение из санкций будет периодически пересматриваться по мере роста цен на топливо из-за закрытия Ормузского пролива и продолжающейся войны на Ближнем Востоке.

Однако это решение было подвергнуто критике в британском правительстве. Лидер консерваторов Кэми Баденох назвала «безумием» смягчение санкций в то время, когда правительство Великобритании отказывается в полной мере эксплуатировать ресурсы Северного моря.

Глава Комитета по иностранным делам от Лейбористской партии Эмили Торнберри также выступила с критикой этого шага.

Мы говорим о наших союзниках в Украине, которые годами мужественно сражаются против России при нашей поддержке. Они считали Великобританию одним из своих важнейших союзников и не понимают, почему мы до сих пор не устранили эту лазейку, хотя обещали сделать это еще в октябре. На самом деле, похоже, ситуация даже ухудшилась. Люди чувствуют себя очень разочарованными.

