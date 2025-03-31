"Не вмикайте емоції!". Експертка дала українцям важливі поради з інфогігієни
Категорія
Україна
Дата публікації

"Не вмикайте емоції!". Експертка дала українцям важливі поради з інфогігієни

інфогігієна
Джерело:  online.ua

Засновниця ініціативи з інформаційної гігієни "Як не стати овочем" та письменниця Оксана Мороз нагадує про нові-старі методи зламу акаунтів в соцмережах і надає поради, як цього уникнути.

Головні тези:

  • Експертка Оксана Мороз нагадує про важливість контролю емоцій при отриманні спірних повідомлень в інтернеті.
  • Не відкривайте підозрілі посилання та не реагуйте на провокативні коментарі, щоб уникнути зламу акаунт та шахраїв у соцмережах.
  • Будьте обережні та не вмикайте емоції, якщо зустрічаєте скарги на себе або підозрілі повідомлення в Інтернеті.

Експертка Оксана Мороз дала українцям лайфхак з інфогігієни

Мороз нагадала про “нову-стару історію”, яка закінчується зламом сторінки в соцмережах чи іншою шкодою. І надала лайфхак, як діяти у подібних випадках.

Зараз масово несеться в Інстаграмі:

  • Ви бачите під своїм дописом (переважно в Інстаграмі) обурливий коментар щодо вас. Як правило, російською (але не факт).

  • Йдете дивитися, хто ж це пише.

  • Там закритий акаунт і є тільки один лінк (наприклад, на Телеграм).

  • Натискаєте, і там щось, що має вас ще раз емоційно включити і мотивувати натиснути на другий лінк.

  • Далі — злам акаунту, шахрайство і т. ін.

Не клікайте, будь ласка, на такі коментарі / акаунти / лінки.

Тут правило одне — ввімкнули ваші емоції — тут щось не те. Потрібно бути обережними, — зазначає експертка.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Хакери зламали електронну пошту штабу Трампа
Хакери зламали електронну пошту штабу Трампа
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Хакери з Китаю зламали 9 провайдерів у США
Хакери
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китайські хакери зламали один з найсекретніших офісів Мінфіну США
Мінфін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?