"Не вмикайте емоції!". Експертка дала українцям важливі поради з інфогігієни

Мороз нагадала про “нову-стару історію”, яка закінчується зламом сторінки в соцмережах чи іншою шкодою. І надала лайфхак, як діяти у подібних випадках.

Зараз масово несеться в Інстаграмі:

Ви бачите під своїм дописом (переважно в Інстаграмі) обурливий коментар щодо вас. Як правило, російською (але не факт).

Йдете дивитися, хто ж це пише.

Там закритий акаунт і є тільки один лінк (наприклад, на Телеграм).

Натискаєте, і там щось, що має вас ще раз емоційно включити і мотивувати натиснути на другий лінк.