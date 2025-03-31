"Не вмикайте емоції!". Експертка дала українцям важливі поради з інфогігієни

Засновниця ініціативи з інформаційної гігієни "Як не стати овочем" та письменниця Оксана Мороз нагадує про нові-старі методи зламу акаунтів в соцмережах і надає поради, як цього уникнути.
Головні тези:
- Експертка Оксана Мороз нагадує про важливість контролю емоцій при отриманні спірних повідомлень в інтернеті.
- Не відкривайте підозрілі посилання та не реагуйте на провокативні коментарі, щоб уникнути зламу акаунт та шахраїв у соцмережах.
- Будьте обережні та не вмикайте емоції, якщо зустрічаєте скарги на себе або підозрілі повідомлення в Інтернеті.
Експертка Оксана Мороз дала українцям лайфхак з інфогігієни
Мороз нагадала про “нову-стару історію”, яка закінчується зламом сторінки в соцмережах чи іншою шкодою. І надала лайфхак, як діяти у подібних випадках.
Зараз масово несеться в Інстаграмі:
Ви бачите під своїм дописом (переважно в Інстаграмі) обурливий коментар щодо вас. Як правило, російською (але не факт).
Йдете дивитися, хто ж це пише.
Там закритий акаунт і є тільки один лінк (наприклад, на Телеграм).
Натискаєте, і там щось, що має вас ще раз емоційно включити і мотивувати натиснути на другий лінк.
Далі — злам акаунту, шахрайство і т. ін.
Не клікайте, будь ласка, на такі коментарі / акаунти / лінки.
Тут правило одне — ввімкнули ваші емоції — тут щось не те. Потрібно бути обережними, — зазначає експертка.
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