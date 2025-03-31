"Не включайте эмоции!". Эксперт дала украинцам важные советы насчет инфогигиены

Основательница инициативы по информационной гигиене "Как не стать овощем" и писательница Оксана Мороз напоминает о новых-старых методах взлома аккаунтов в соцсетях и дает советы, как этого избежать.
Главные тезисы
- Не отвечайте на провокационные комментарии в интернете и не открывайте подозрительные ссылки, чтобы защитить свой аккаунт от взлома.
- Остерегайтесь эмоциональных реакций при получении спорных сообщений, так как это может привести к негативным последствиям.
- Будьте бдительными в Интернете и не давайте себе соблазниться подозрительными сообщениями, которые могут скрывать вредоносные ссылки.
Эксперт Оксана Мороз дала украинцам лайфхак по инфогигиене
Мороз напомнила о "новой-старой истории", которая заканчивается взломом страницы в соцсетях или другим вредом. И предоставила лайфхак, как поступать в подобных случаях.
Сейчас массово несется в Инстаграме:
Вы видите под своим сообщением (преимущественно в Инстаграме) возмутительный комментарий к вам. Как правило, на русском (но не факт).
Идите смотреть, кто же это пишет.
Там закрытый аккаунт и есть только одна ссылка (например, на телеграммах).
Нажимаете, и там что-то, что должно вас еще раз эмоционально включить и мотивировать нажать на вторую ссылку.
Далее — слом аккаунта, мошенничество и т .д.
Не кликайте, пожалуйста, на следующие комментарии/аккаунты/линки.
Здесь правило одно — включили ваши эмоции — здесь что-то не то. Нужно быть осторожными, — отмечает эксперт.
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