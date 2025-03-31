"Не включайте эмоции!". Эксперт дала украинцам важные советы насчет инфогигиены

Мороз напомнила о "новой-старой истории", которая заканчивается взломом страницы в соцсетях или другим вредом. И предоставила лайфхак, как поступать в подобных случаях.

Сейчас массово несется в Инстаграме:

Вы видите под своим сообщением (преимущественно в Инстаграме) возмутительный комментарий к вам. Как правило, на русском (но не факт).

Идите смотреть, кто же это пишет.

Там закрытый аккаунт и есть только одна ссылка (например, на телеграммах).

Нажимаете, и там что-то, что должно вас еще раз эмоционально включить и мотивировать нажать на вторую ссылку.