"Не включайте эмоции!". Эксперт дала украинцам важные советы насчет инфогигиены
Категория
Украина
Дата публикации

"Не включайте эмоции!". Эксперт дала украинцам важные советы насчет инфогигиены

инфогигиена
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Источник:  online.ua

Основательница инициативы по информационной гигиене "Как не стать овощем" и писательница Оксана Мороз напоминает о новых-старых методах взлома аккаунтов в соцсетях и дает советы, как этого избежать.

Главные тезисы

  • Не отвечайте на провокационные комментарии в интернете и не открывайте подозрительные ссылки, чтобы защитить свой аккаунт от взлома.
  • Остерегайтесь эмоциональных реакций при получении спорных сообщений, так как это может привести к негативным последствиям.
  • Будьте бдительными в Интернете и не давайте себе соблазниться подозрительными сообщениями, которые могут скрывать вредоносные ссылки.

Эксперт Оксана Мороз дала украинцам лайфхак по инфогигиене

Мороз напомнила о "новой-старой истории", которая заканчивается взломом страницы в соцсетях или другим вредом. И предоставила лайфхак, как поступать в подобных случаях.

Сейчас массово несется в Инстаграме:

  • Вы видите под своим сообщением (преимущественно в Инстаграме) возмутительный комментарий к вам. Как правило, на русском (но не факт).

  • Идите смотреть, кто же это пишет.

  • Там закрытый аккаунт и есть только одна ссылка (например, на телеграммах).

  • Нажимаете, и там что-то, что должно вас еще раз эмоционально включить и мотивировать нажать на вторую ссылку.

  • Далее — слом аккаунта, мошенничество и т .д.

Не кликайте, пожалуйста, на следующие комментарии/аккаунты/линки.

Здесь правило одно — включили ваши эмоции — здесь что-то не то. Нужно быть осторожными, — отмечает эксперт.

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