"Неактивна" X-хромосома може захищати дітей від аутизму

Науковці давно звернули увагу на те, що розлад аутистичного спектру (аутизм) у 4 рази частіше діагностують у хлопчиків, ніж у дівчаток. Вони озвучили припущення, що дівчат у багатьох випадків рятують саме гени з неактивної X-хромосоми.
Головні тези:
- Оскільки у жінок є дві X-хромосоми, на відміну від чоловіків, вони отримують більше захисту від різних хвороб і порушень.
- Ба більше, неактивна X-хромосома може захищати жінок від передчасного старіння мозку.
"Неактивна" X-хромосома — у чому полягає її феномен
Під час попередніх досліджень вчені дійшли висновку, що для проявів аутизму в дівчаток потрібно більше мутацій у пов’язаних із розладом генах, ніж у хлопчиків.
Лише зараз було запропоноване біологічне пояснення того, чому РАС більш поширений серед чоловіків.
Так, науковці змогли виявити, що саме неактивна X-хромосома кодує щонайменше 60 різних білків.
Ба більше, вказано, що ці ж білки кодує й активна X-хромосома, через що їхня концентрація удвічі вища у жінок, ніж у чоловіків.
Що важливо розуміти, згадані білки регулюють ключові процеси клітини, зокрема переписування інформації з ДНК на РНК.
За словами вчених, йдеться про гени, що регулюють ці процеси і їх вже пов’язували з розвитком аутизму.
Більше по темі
