"Неактивна" X-хромосома може захищати дітей від аутизму
"Неактивна" X-хромосома може захищати дітей від аутизму

"Неактивна" X-хромосома - у чому полягає її феномен
Джерело:  online.ua

Науковці давно звернули увагу на те, що розлад аутистичного спектру (аутизм) у 4 рази частіше діагностують у хлопчиків, ніж у дівчаток. Вони озвучили припущення, що дівчат у багатьох випадків рятують саме гени з неактивної X-хромосоми.

Головні тези:

  • Оскільки у жінок є дві X-хромосоми, на відміну від чоловіків, вони отримують більше захисту від різних хвороб і порушень.
  • Ба більше, неактивна X-хромосома може захищати жінок від передчасного старіння мозку.

"Неактивна" X-хромосома — у чому полягає її феномен

Під час попередніх досліджень вчені дійшли висновку, що для проявів аутизму в дівчаток потрібно більше мутацій у пов’язаних із розладом генах, ніж у хлопчиків.

Лише зараз було запропоноване біологічне пояснення того, чому РАС більш поширений серед чоловіків.

Так, науковці змогли виявити, що саме неактивна X-хромосома кодує щонайменше 60 різних білків.

Ба більше, вказано, що ці ж білки кодує й активна X-хромосома, через що їхня концентрація удвічі вища у жінок, ніж у чоловіків.

Що важливо розуміти, згадані білки регулюють ключові процеси клітини, зокрема переписування інформації з ДНК на РНК.

За словами вчених, йдеться про гени, що регулюють ці процеси і їх вже пов’язували з розвитком аутизму.

Таким чином, науковці запропонували гіпотезу, згідно з якою гени неактивної X-хромосоми регулюють пов’язані з аутизмом генетичні процеси чи безпосередньо беруть у них участь.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці здійснили прорив у лікуванні аутизму
лікування аутизму
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп просуває конспірологічну теорію виникнення аутизму
Трамп
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці здійснили прорив у вивченні аутизму
Вивчення природи аутизму вийшло на новий рівень

