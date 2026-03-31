"Неактивна" X-хромосома може захищати дітей від аутизму

Науковці давно звернули увагу на те, що розлад аутистичного спектру (аутизм) у 4 рази частіше діагностують у хлопчиків, ніж у дівчаток. Вони озвучили припущення, що дівчат у багатьох випадків рятують саме гени з неактивної X-хромосоми.

"Неактивна" X-хромосома — у чому полягає її феномен

Під час попередніх досліджень вчені дійшли висновку, що для проявів аутизму в дівчаток потрібно більше мутацій у пов’язаних із розладом генах, ніж у хлопчиків.

Лише зараз було запропоноване біологічне пояснення того, чому РАС більш поширений серед чоловіків.

Так, науковці змогли виявити, що саме неактивна X-хромосома кодує щонайменше 60 різних білків.

Ба більше, вказано, що ці ж білки кодує й активна X-хромосома, через що їхня концентрація удвічі вища у жінок, ніж у чоловіків.

Що важливо розуміти, згадані білки регулюють ключові процеси клітини, зокрема переписування інформації з ДНК на РНК.

За словами вчених, йдеться про гени, що регулюють ці процеси і їх вже пов’язували з розвитком аутизму.