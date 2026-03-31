"Неактивная" X-хромосома может защищать детей от аутизма
"Неактивная" X-хромосома может защищать детей от аутизма

"Неактивная" X-хромосома - в чем заключается ее феномен
Источник:  online.ua

Ученые давно обратили внимание на то, что расстройство аутистического спектра (аутизм) в 4 раза чаще диагностируется у мальчиков, чем у девочек. Они озвучили предположение, что девушек во многих выпадах спасают именно гены из неактивной X-хромосомы.

Главные тезисы

  • Поскольку у женщин есть две X-хромосомы, в отличие от мужчин, они получают больше защиты от разных болезней и нарушений.
  • Более того, неактивная X-хромосома может защищать женщин от преждевременного старения мозга.

"Неактивная" X-хромосома — в чем заключается ее феномен

В ходе предварительных исследований ученые пришли к выводу, что для появления аутизма у девочек требуется больше мутаций в связанных с расстройством генах, чем у мальчиков.

Только сейчас было предложено биологическое объяснение того, почему РАС более распространен среди мужчин.

Так, ученые смогли обнаружить, что именно неактивная X-хромосома кодирует не менее 60 различных белков.

Более того, указано, что эти же белки кодирует и активная X-хромосома, из-за чего их концентрация вдвое выше у женщин, чем у мужчин.

Что важно понимать, упомянутые белки регулируют ключевые процессы клетки, в частности, переписывание информации с ДНК на РНК.

По словам ученых, речь идет о генах, регулирующих эти процессы, и их уже связывали с развитием аутизма.

Таким образом, ученые предложили гипотезу, согласно которой гены неактивной X-хромосомы регулируют связанные с аутизмом генетические процессы или непосредственно участвуют.

