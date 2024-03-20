Одне з російських опозиційних медіа вирішило підрахувати явку виборців на "виборах" президента РФ. Журналісти звертають увагу на те, що це найбільш сфальсифіковані вибори в історії країни-агресорки.

Фальсифікації на "виборах" Путіна сягнули нового рівня

Видання Meduza звертає увагу на те, що ЦВК у Росії продовжують публікувати дані щодо "голосування" на окремих виборчих дільницях.

Що важливо розуміти, саме це дає можливість оцінити, як саме цифри на "виборах" сягнули саме таких результатів.

Як відомо, у Кремлі брешуть, що російський диктатор Володимир Путін, який балотувався як самовисуванець, отримав начебто 87,28% голосів при явці 77,44%.

За словами команди опозиційного медіа, масштаб фальсифікацій точно встановити важко, втім він значно вищий, ніж у 2018 році, коли на більш ніж третині дільниць у країні результати мали бути скасовані.

Як можна пояснити аномальність у результатах на “виборах” у РФ

Головна причина це те, що в скриньки для голосування фізично вкидають бюлетені за кандидатів, або ж приписують певну кількість бюлетенів до протоколів.

Окрім того, не можна забувати про переписування голосів від одного кандидата іншому без вкидань бюлетенів та відповідної зміни загальної явки.

Команда видання також звернула увагу на те, що явка на деяких дільничних виборчих комісіях не просто ідентична, а й узгоджено змінюється з часом.