Американські аналітики дійшли висновку, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін почав активно апелювати до ФСБ, щоб дати усім зрозуміти, що його режим нібито має підтримку розгалуженого апарату безпеки.

Путін намагається сховатися за ФСБ

Команда ISW звертає увагу на те, що російський диктатор намагається представити Федеральну службу безпеки як ключового гаранта безпеки і суверенітету Росії після своєї так званої "перемоги" на "президентських виборах".

На переконання іноземних експертів, це означає, що саме російські спецслужби і силовики (російські силовики з політичним впливом — ред.) будуть захищати його нелегітимність під час п’ятого президентського терміну.

Що важливо розуміти, зі своєю першою великою промовою після "перемоги" на "виборах" очільник Кремля виступив під час засідання колегії ФСБ 19 березня і похвалив співробітників служби за "забезпечення безпеки і суверенітету Росії".

Путін використовує ФСБ як інструмент для залякування росіян

Як вважають американські аналітики, постійне апелювання нелегітимного президента РФ до функцій ФСБ, цілком можливо, є своєрідним нагадуванням його внутрішньому електорату, що режим Путіна має підтримку розгалуженого апарату безпеки, який Кремль намагається розширити від початку повномасштабного вторгнення, особливо після невдалого заколоту "групи Вагнера" в червні 2023 року.