Американские аналитики пришли к выводу, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин начал активно апеллировать к ФСБ, чтобы дать всем понять, что его режим якобы имеет поддержку разветвленного аппарата безопасности.

Путин пытается спрятаться за ФСБ

Команда ISW обращает внимание на то, что российский диктатор пытается представить Федеральную службу безопасности как ключевого гаранта безопасности и суверенитета России после своей так называемой "победы" на "президентских выборах".

По мнению иностранных экспертов, это означает, что именно российские спецслужбы и силовики (российские силовики с политическим влиянием — ред.) будут защищать его нелегитимность во время пятого президентского срока.

Что важно понимать, со своей первой большой речью после "победы" на "выборах" глава Кремля выступил на заседании коллегии ФСБ 19 марта и похвалил сотрудников службы за "обеспечение безопасности и суверенитета России".

Путин использует ФСБ как инструмент для запугивания россиян

Как считают американские аналитики, постоянное апеллирование нелегитимного президента РФ к функциям ФСБ, вполне возможно, является своеобразным напоминанием его внутреннему электорату, что режим Путина имеет поддержку разветвленного аппарата безопасности, который Кремль пытается расширить с начала полномасштабного вторжения, особенно после неудачного мятежа "групп" в июне 2023г.