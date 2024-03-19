Путин готовится к новому зарубежному визиту

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин намерен посетить Китай для переговоров с главой государства Си Цзиньпином.

Путин хочет встретиться с Си Цзиньпином

Как удалось узнать Reuters от своих инсайдеров, этот визит может состояться в мае 2024 года.

Кроме того, указано, что он может стать первой заграничной поездкой российского диктатора после "президентских выборов" в стране-агрессорке.

Путин посетит (в мае) Китай, — заявил журналистам один из анонимных источников. Поделиться

Reuters обращает внимание на то, что эту информацию независимо друг от друга подтвердили еще четыре источника, также говоривших на условиях анонимности.

Несмотря на это, официальная Москва отказывается подтверждать или опровергать эти данные.

Также указано, что МИД КНР не сразу ответило на запрос о комментарии.

По убеждению иностранных дипломатов и аналитиков, нелегитимный президент РФ сделает Китай своей первой остановкой после “переизбрания”.

Что важно понимать, официальная инаугурация Путина должна пройти примерно 7 мая.

Путин пытается максимально сблизиться с Китаем

Журналисты обращают внимание на последние громкие заявления российского диктатора.

Так, Путин продолжает уверять, что Россия и Китай имеют схожее глобальное мировоззрение и прочные отношения частично благодаря хорошим личным отношениям Путина и китайского лидера.

Более того, он добавил, что Москва и Пекин будут развивать связи и в дальнейшем в ближайшие годы.