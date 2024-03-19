Путін готується до нового закордонного візиту

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін має намір відвідати Китай для переговорів з главою держави Сі Цзіньпіном.

Путін хоче зустрітися з Сі Цзіньпіном

Як вдалося дізнатися Reuters від своїх інсайдерів, цей візит може відбутися у травні 2024 року.

Окрім того, наголошується, що він може стати першою закордонною поїздкою російського диктатора після "президентських виборів" у країні-агресорці.

Путін відвідає (у травні) Китай, — заявило журналістам одне з анонімних джерел. Поширити

Reuters звертає увагу на те, що цю інформацію. незалежно один від одного підтвердили ще чотири джерела, які також говорили на умовах анонімності.

Попри це, офіційна Москва відмовляється наразі підтверджувати чи спростовувати ці дані.

Також вказано, що МЗС КНР не відразу відповіло на запит про коментар.

На переконання іноземних дипломатів та аналітиків, нелегітимний президент РФ зробить Китай своєю першою зупинкою після “переобрання”.

Що важливо розуміти, офіційна інавгурація Путіна має відбутися приблизно 7 травня.

Путін намагається максимально зблизитися з Китаєм

Журналісти звертають увагу на нещодавно гучні заяви російського диктатора.

Так, Путін продовжує запевняти, Росія і Китай мають схожий глобальний світогляд та міцні відносини частково завдяки добрим особистим стосункам Путіна і китайського лідера.

Ба більше, він додав, що Москва і Пекін розвиватимуть зв'язки і надалі в найближчі роки.