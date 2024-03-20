Невиданный масштаб. В России заявляют о фальсификациях на "выборах" Путина
Категория
Мир
Дата публикации

Невиданный масштаб. В России заявляют о фальсификациях на "выборах" Путина

Путин
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Источник:  online.ua

Одно из российских оппозиционных медиа решило подсчитать явку избирателей на "выборах" президента РФ. Журналисты обращают внимание, что это наиболее сфальсифицированные выборы в истории страны-агрессорки.

Фальсификации на "выборах" Путина достигли нового уровня

Издание Meduza обращает внимание на то, что ЦИК в России продолжают публиковать данные о "голосовании" на отдельных избирательных участках.

Что важно понимать, именно это дает возможность оценить, как именно цифры на выборах достигли именно таких результатов.

Как известно, в Кремле врут, что российский диктатор Владимир Путин, который баллотировался как самовыдвиженец, получил якобы 87,28% голосов при явке 77,44%.

По словам команды оппозиционного медиа, масштаб фальсификаций точно установить трудно, впрочем, он значительно выше, чем в 2018 году, когда на более чем трети участков в стране результаты должны быть отменены.

Как можно объяснить аномальность в результатах на выборах в РФ

Главная причина это то, что в ящики для голосования физически вбрасывают бюллетени за кандидатов, или же приписывают определенное количество бюллетеней в протоколы.

Кроме того, нельзя забывать о переписывании голосов от одного кандидата другому без вбрасывания бюллетеней и соответствующего изменения общей явки.

Команда издания также обратила внимание на то, что явка на некоторых участковых избирательных комиссиях не просто идентична, но и согласованно меняется со временем.

Простыми словами: отдельные территориальные или региональные комиссии явку просто "рисуют".

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