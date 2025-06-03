Небезпечна зірка може "викинути" Землю із Сонячної системи

Під час нового дослідження астрономи дійшли висновку, що непередбачувана траєкторія небезпечної зірки-вигнанця може призвести до тог, що наша планета опиняться поза межами Сонячної системи.
Головні тези:
- Галактика Чумацький Шлях переповнена зірками, які можуть мати негативний вплив на нашу планету.
- Зоряні прольоти можуть знизити стабільність нашої Сонячної системи на 50%.
Що відомо про небезпечну зірку-вигнанця
Як стверджують науковці, у моделях еволюції Сонячну систему розглядають як здебільшого ізольовану.
Попри це, не можна ігнорувати той факт, що наша галактика — Чумацький Шлях — переповнена зірками, а деякі з них проходять небезпечно близько до нашого "району".
У межах нового масштабно дослідження, яке оприлюднили у виданні Icarus, була вивчена така ймовірність за допомогою 2000 симуляцій.
Їх виконали за допомогою системи NASA Horizons.
За словами науковців, вони ввели в моделі зірки, що проходять близько до Сонячної системи, та дійшли висновку, що такі прольоти можуть знизити довгострокову стабільність Сонячної системи приблизно на 50%.
При цьому нестабільність розподіляється нерівномірно — деякі планети вразливіші за інші.
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