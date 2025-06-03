Опасная звезда может "выбросить" Землю из Солнечной системы
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Опасная звезда может "выбросить" Землю из Солнечной системы

Что известно об опасной звезде-изгнаннике
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Источник:  online.ua

В ходе нового исследования астрономы пришли к выводу, что непредсказуемая траектория опасной звезды-изгнанника может привести к тому, что наша планета окажется вне Солнечной системы.

Главные тезисы

  • Галактика Млечный Путь переполнена звездами, которые могут оказать негативное влияние на нашу планету.
  • Звездные пролеты могут снизить стабильность нашей Солнечной системы на 50%.

Что известно об опасной звезде-изгнаннике

Как утверждают ученые, в моделях эволюции Солнечную систему рассматривают как в основном изолированную.

Несмотря на это, нельзя игнорировать тот факт, что наша галактика — Млечный Путь — переполнена звездами, а некоторые из них проходят опасно близко к нашему "району".

Эти звездные пролеты чаще всего не оказывают существенного влияния на Солнечную систему и Землю, но в некоторых случаях могут серьезно нарушить тонкий гравитационный баланс, удерживающий планеты на своих орбитах.

В рамках нового масштабного исследования, обнародованного в издании Icarus, была изучена такая вероятность с помощью 2000 симуляций.

Их проделали с помощью системы NASA Horizons.

По словам ученых, они ввели в модели звезды, проходящие близко к Солнечной системе и пришли к выводу, что такие пролеты могут снизить долгосрочную стабильность Солнечной системы примерно на 50%.

При этом нестабильность распределяется неравномерно — некоторые планеты уязвимее других.

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