Опасная звезда может "выбросить" Землю из Солнечной системы

В ходе нового исследования астрономы пришли к выводу, что непредсказуемая траектория опасной звезды-изгнанника может привести к тому, что наша планета окажется вне Солнечной системы.

Что известно об опасной звезде-изгнаннике

Как утверждают ученые, в моделях эволюции Солнечную систему рассматривают как в основном изолированную.

Несмотря на это, нельзя игнорировать тот факт, что наша галактика — Млечный Путь — переполнена звездами, а некоторые из них проходят опасно близко к нашему "району".

Эти звездные пролеты чаще всего не оказывают существенного влияния на Солнечную систему и Землю, но в некоторых случаях могут серьезно нарушить тонкий гравитационный баланс, удерживающий планеты на своих орбитах. Поделиться

В рамках нового масштабного исследования, обнародованного в издании Icarus, была изучена такая вероятность с помощью 2000 симуляций.

Их проделали с помощью системы NASA Horizons.

По словам ученых, они ввели в модели звезды, проходящие близко к Солнечной системе и пришли к выводу, что такие пролеты могут снизить долгосрочную стабильность Солнечной системы примерно на 50%.

При этом нестабильность распределяется неравномерно — некоторые планеты уязвимее других.