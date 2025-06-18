Небезпека для Фінляндії. Росія будує новий артилерійський гарнізон у Кандалакші

Росія будує новий артилерійський гарнізон у Кандалакші

На території військового гарнізону Лупче-Савіно в Кандалакші проведено значні земляні роботи і зведено кілька нових будівель. За даними адміністрації Мурманської області, це будується військове містечко для розміщення нової артилерійської бригади.

Крім того, як зазначає Yle, Росія має намір розмістити там щонайменше частину інженерної бригади, хоча останніми роками це військове містечко було просто складом.

Супутникові знімки, отримані журналістами, фіксують зміни і на інших військових об'єктах у підконтрольній РФ Карелії. Особливо багато нової техніки помічено в гарнізоні Саперне, який розміщений на території колишнього фінського селища Саккола.

Видання зазначає, що активізація військової діяльності в Карелії пояснюється двома причинами.

Гарнізони використовуються для підготовки солдатів і розконсервування старої техніки для їхньої подальшої відправки на фронт в Україні. І ця активність фіксується на супутникових знімках уже деякий час.

Зараз стало зрозуміло, що Росія має намір зміцнити свою військову присутність саме на кордоні з Фінляндією.

Якби війська планувалося відправляти тільки в Україну, така інфраструктура, зрозуміло, там не знадобилася б, — зазначає аналітик супутникових знімків, відставний майор фінської військової розвідки Марко Еклунд. Поширити

Російська влада особливо не приховує, що розширює військову інфраструктуру в регіоні. Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс повідомляв, що в регіоні реалізується проєкт із модернізації військових містечок, на що планують витратити 42 млрд руб (близько 460 млн євро).

Раніше повідомлялося, що в рамках посилення військової присутності поблизу кордону з Фінляндією Росія створює абсолютно новий 44-й армійський корпус. Це означає, що угруповання російських військ тут зросте щонайменше на 15 тис осіб.

Крім того, російська влада заявила про створення бригади залізничних військ у Петрозаводську, у складі якої вже діють штаб і один батальйон. Це ще кілька сотень військовослужбовців. Навесні місцеве видання також повідомляло, що в місті розміщений штаб змішаної авіаційної дивізії.

Розміщення штабів у Петрозаводську означає, що управління військами тепер здійснюється ще ближче до фінського кордону. Поширити

Але і це ще не все. Бригади, вже дислоковані в районі Санкт-Петербурга, вирішено перетворити на дивізії, тобто їхня чисельність зросте у два-три рази.

Таким чином, якщо до повномасштабного нападу на Україну війська держави-агресора в районі Фінляндії налічували близько 30 тис військовослужбовців, то з урахуванням розпочатих перетворень у майбутньому це угруповання може зрости до 100 тис, вважає Марко Еклунд.

Видання Yle констатує, що у Росії, схоже, з'явилася можливість не тільки вести повномасштабну сухопутну війну проти України, а й водночас нарощувати чисельність військ і озброєнь біля кордону з Фінляндією.