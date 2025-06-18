Опасность для Финляндии. Россия строит новый артиллерийский гарнизон в Кандалакше

Россия наращивает военное присутствие вблизи границы с Финляндией, в частности, строит новый артиллерийский гарнизон в городе Кандалакша.

Россия строит новый артиллерийский гарнизон в Кандалакше

На территории военного гарнизона Лупче-Савино в Кандалакше проведены значительные земляные работы и возведено несколько новых построек. По данным администрации Мурманской области, это строится военный городок для размещения новой артиллерийской бригады.

Кроме того, как отмечает Yle, Россия намерена разместить там как минимум часть инженерной бригады, хотя в последние годы этот военный городок был просто складом.

Спутниковые снимки, полученные журналистами, фиксируют изменения и на других военных объектах в подконтрольной РФ Карелии. Особенно много новой техники замечено в гарнизоне Саперне, расположенном на территории бывшего финского поселка Саккола.

Издание отмечает, что активизация военной деятельности в Карелии объясняется двумя причинами.

Гарнизоны используются для подготовки солдат и расконсервирования старой техники для их последующей отправки на фронт в Украине. И эта активность фиксируется на спутниковых снимках уже некоторое время.

Сейчас стало ясно, что Россия намерена укрепить свое военное присутствие именно на границе с Финляндией.

Если бы войска планировалось отправлять только в Украину, такая инфраструктура, разумеется, там бы не понадобилась, — отмечает аналитик спутниковых снимков, отставной майор финской военной разведки Марко Эклунд. Поделиться

Российские власти особо не скрывают, что расширяют военную инфраструктуру в регионе. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал, что в регионе реализуется проект по модернизации военных городков, на что планируют потратить 42 млрд. рублей (около 460 млн. евро).

Ранее сообщалось, что в рамках усиления военного присутствия вблизи границы с Финляндией Россия создает совершенно новый 44-й армейский корпус. Это означает, что группировка российских войск здесь вырастет по меньшей мере на 15 тыс. человек.

Кроме того, российские власти заявили о создании бригады железнодорожных войск в Петрозаводске, в составе которой уже действуют штаб и один батальон. Это еще несколько сот военнослужащих. Весной местное издание также сообщало, что в городе находится штаб смешанной авиационной дивизии.

Размещение штабов в Петрозаводске означает, что управление войсками теперь осуществляется еще ближе к финской границе. Поделиться

Но это еще не все. Бригады, уже дислоцированные в районе Санкт-Петербурга, решено превратить в дивизии, то есть их численность вырастет в два-три раза.

Таким образом, если до полномасштабного нападения на Украину войска государства-агрессора в районе Финляндии насчитывали около 30 тыс. военнослужащих, то с учетом начатых преобразований в будущем эта группировка может возрасти до 100 тыс., считает Марк Эклунд.

Издание Yle констатирует, что у России, похоже, появилась возможность не только вести полномасштабную сухопутную войну против Украины, но одновременно наращивать численность войск и вооружений у границы с Финляндией.