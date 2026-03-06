Нематоди кинули виклик законам життя і шокували вчених

Учені виявили новий тип мікроскопічних тварин — круглих червів (нематод). Факт їхнього існування у донних відкладах Великого Солоного озера в штаті Юта (США) стало для науковців абсолютною несподіванкою.

Учені визнали ще одну свою помилку

Ще на так давно науковці були переконані, що у відкладах Великого Солоного озера не може існувати більшість форм життя через надзвичайно високу солоність цієї водойми, а також просту екосистему.

Достеменно було відомо, що там мешкає лічена кількість видів організмів, пише The Daily Galaxy.

Однак круглі черви (нематоди) кинули виклик надскладним умовам й вкотре довели, що навіть сотні науковаців можуть помилятися.

Дослідники з Університету Юти взяли зразки мулу з дна озера і під мікроскопом побачили крихітних ниткоподібних червів довжиною менше міліметра. Генетичний аналіз підтвердив, що це нематоди, які раніше не були зафіксовані в цьому озері. Поширити

За словами дослідників, нематоди знайшли для себе прихисток між зернами мулу та кристалами солі на дні озера.

Існує висока ймовірність того, що вони харчуються бактеріями, мікроводоростями та органічними рештками.

Фактично йдеться про ет, що вони є частиною прихованої мікроскопічної харчової мережі екосистеми.