Нематоды бросили вызов законам жизни и шокировали ученых
Читати українською
Источник:  online.ua

Ученые обнаружили новый тип микроскопических животных – круглых червей (нематод). Факт их существования в донных отложениях Большого Соленого озера в штате Юта (США) стал для ученых абсолютной неожиданностью.

Главные тезисы

  • Даже в хорошо изученных и экстремальных природных условиях могут существовать неизвестные науке формы жизни.
  • Таких существ очень трудно обнаружить из-за их микроскопического размера.

Еще на так давно ученые были убеждены, что в отложениях Большого Соленого озера не может существовать большинство форм жизни из-за чрезвычайно высокой солености этого водоема, а также простой экосистемы.

Достоверно было известно, что там обитает считанное количество видов организмов, пишет The Daily Galaxy.

Однако круглые черви (нематоды) бросили вызов сверхсложным условиям и еще раз доказали, что даже сотни ученых могут ошибаться.

Исследователи из Университета Юты взяли образцы ила со дна озера и под микроскопом увидели крошечных нитевидных червей длиной менее миллиметра. Генетический анализ подтвердил, что это нематоды, ранее не зафиксированные в этом озере.

По словам исследователей, нематоды нашли для себя убежище между иловыми зернами и кристаллами соли на дне озера.

Существует высокая вероятность, что они питаются бактериями, микроводорослями и органическими остатками.

Фактически речь идет о том, что они являются частью скрытой микроскопической пищевой сети экосистемы.

Ученые обнаружили несколько разных видов этих червей, что означает: в надсоленой среде озера существует гораздо более сложная микроскопическая экосистема, чем считалось до сих пор.

