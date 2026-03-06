Нематоды бросили вызов законам жизни и шокировали ученых

Ученые обнаружили новый тип микроскопических животных – круглых червей (нематод). Факт их существования в донных отложениях Большого Соленого озера в штате Юта (США) стал для ученых абсолютной неожиданностью.

Ученые признали еще одну свою ошибку

Еще на так давно ученые были убеждены, что в отложениях Большого Соленого озера не может существовать большинство форм жизни из-за чрезвычайно высокой солености этого водоема, а также простой экосистемы.

Достоверно было известно, что там обитает считанное количество видов организмов, пишет The Daily Galaxy.

Однако круглые черви (нематоды) бросили вызов сверхсложным условиям и еще раз доказали, что даже сотни ученых могут ошибаться.

Исследователи из Университета Юты взяли образцы ила со дна озера и под микроскопом увидели крошечных нитевидных червей длиной менее миллиметра. Генетический анализ подтвердил, что это нематоды, ранее не зафиксированные в этом озере. Поделиться

По словам исследователей, нематоды нашли для себя убежище между иловыми зернами и кристаллами соли на дне озера.

Существует высокая вероятность, что они питаются бактериями, микроводорослями и органическими остатками.

Фактически речь идет о том, что они являются частью скрытой микроскопической пищевой сети экосистемы.