Nemo чуттєво заспівали українські хіти у дуеті з Jerry Heil — відео

Переможці «Євробачення-2024» Nemo зі Швейцарії під час свого другого візиту до Києва потішили шанувальників приємним сюрпризом.

Nemo у Києві заспівали у дуеті з Jerry Heil

Так, артисти під час перебування у столиці не лише зустрілися з фанами, а долучилися до казкового шоу української співачки Jerry Heil, яке відгриміло 4 квітня.

Зірковий дует після нещодавньої інтриги з'явився на концерті виконавиці у столичному Палаці спорту та буквально приголомшив зал.

Несподівана поява Nemo стала одним із найяскравіших моментів шоу. Артисти вийшли на сцену у вишуканому образі і разом із чуттєвою Jerry Heil виконали кілька композицій, чим викликали бурхливі овації публіки.

Спершу вони заспівали трек «Додай гучності (12 points)», де іноземні артисти здивували ідеальною українською вимовою. Виступ доповнили ефектні танцювальні трюки — під час номера іноземних виконавців навіть піднімали догори дриґом, але це не завадило їм бездоганно співати наживо.

Ще більш зворушливим став номер із легендарною піснею «Запроси мене у сни» Назарія Яремчука. Jerry Heil та Nemo виконали її повністю українською мовою, сидячи разом за роялем. Атмосфера єднання та щирості довела 10-ти тисячну аудиторію до мурах.