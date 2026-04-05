Nemo чуттєво заспівали українські хіти у дуеті з Jerry Heil — відео
Переможці «Євробачення-2024» Nemo зі Швейцарії під час свого другого візиту до Києва потішили шанувальників приємним сюрпризом.

Головні тези:

  • Переможці Євробачення-2024 Nemo з Швейцарії та українська співачка Jerry Heil заспівали у дуеті в Києві, розважаючи шанувальників приємним сюрпризом.
  • Артисти виконали кілька українських композицій разом, включаючи популярну пісню «Запроси мене у сни» Назарія Яремчука, що розчулила 10-ти тисячну аудиторію.

Nemo у Києві заспівали у дуеті з Jerry Heil

Так, артисти під час перебування у столиці не лише зустрілися з фанами, а долучилися до казкового шоу української співачки Jerry Heil, яке відгриміло 4 квітня.

Зірковий дует після нещодавньої інтриги з’явився на концерті виконавиці у столичному Палаці спорту та буквально приголомшив зал.

Несподівана поява Nemo стала одним із найяскравіших моментів шоу. Артисти вийшли на сцену у вишуканому образі і разом із чуттєвою Jerry Heil виконали кілька композицій, чим викликали бурхливі овації публіки.

Спершу вони заспівали трек «Додай гучності (12 points)», де іноземні артисти здивували ідеальною українською вимовою. Виступ доповнили ефектні танцювальні трюки — під час номера іноземних виконавців навіть піднімали догори дриґом, але це не завадило їм бездоганно співати наживо.

Ще більш зворушливим став номер із легендарною піснею «Запроси мене у сни» Назарія Яремчука. Jerry Heil та Nemo виконали її повністю українською мовою, сидячи разом за роялем. Атмосфера єднання та щирості довела 10-ти тисячну аудиторію до мурах.

Зазначимо, це вже другий приїзд Nemo до України. Вперше вони відвідали Київ восени 2025 року, коли виступили в одному зі столичних клубів з презентацією нового альбому і також розділили сцену з Jerry Heil.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Переможці Євробачення-2024 Nemo представили новий сингл "God’s A Raver" — відео
Nemo
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Jerry Heil нагадує світу про Україну кліпом на трек Earth (Dradada) — відео
Jerry Heil нагадує світу про Україну кліпом на трек Earth (Dradada) — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Jerry Heil записала дуетну композицію з румунською поп-зіркою — відео
Jerry Heil

