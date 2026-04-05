Nemo чувственно спели украинские хиты в дуэте из Jerry Heil — видео

Победители «Евровидения-2024» Nemo из Швейцарии во время своего второго визита в Киев порадовали поклонников приятным сюрпризом.

Nemo в Киеве спели в дуэте с Jerry Heil

Так, артисты во время пребывания в столице не только встретились с фанами, но и присоединились к сказочному шоу украинской певицы Jerry Heil, которое отгремело 4 апреля.

Звездный дуэт после недавней интриги появился на концерте исполнительницы в столичном Дворце спорта и буквально ошеломил зал.

Неожиданное появление Nemo стало одним из самых ярких моментов шоу. Артисты вышли на сцену в изысканном образе и вместе с чувственной Jerry Heil исполнили несколько композиций, чем вызвали бурные овации публики.

Сначала они спели трек «Добавь громкости (12 points)», где иностранные артисты удивили идеальным украинским произношением. Выступление дополнили эффектные танцевальные трюки — во время номера иностранных исполнителей даже поднимали вверх дном, но это не помешало им безупречно петь вживую.

Еще трогательнее стал номер с легендарной песней «Пригласи меня во сны» Назария Яремчука. Jerry Heil и Nemo выполнили ее полностью на украинском языке, сидя вместе за роялем. Атмосфера единения и искренности довела 10-тысячную аудиторию до муравьев.