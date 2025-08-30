Победители Евровидения-2024 Nemo представили новый сингл "God's A Raver" — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Победители Евровидения-2024 Nemo представили новый сингл "God's A Raver" — видео

Nemo
Читати українською
Источник:  online.ua

Победители Евровидения-2024, нидерландские артисты Nemo, представили свой новый сингл "God's A Raver".

Главные тезисы

  • Нидерландские артисты Nemo, победители Евровидения-2024, представили новый сингл “God's A Raver”, объединяющий энергичный электронный саунд с танцевальной атмосферой.
  • Музыканты анонсировали турне в поддержку своего нового альбома “Arthouse”, который стартует в Европе этой осенью.

Новая песня Nemo уже в сети

Премьера состоялась на всех цифровых платформах, а клип на песню уже набирает популярность в социальных сетях.

Трек сочетает энергичный электронный саунд с танцевальной атмосферой, присущей выступлениям Nemo на Евровидении.

Пребывание в арт-галерее напомнило мне, что у любви много форм — романтическая, платоническая, а также более коллективная, даже общая. Время, проведенное там, показало мне, что существа, имеющие гораздо меньше общего, чем мы, люди, все равно могут глубоко любить друг друга. Так почему же наш мир делает выбор в пользу любви таким трудным?

Артисты также анонсировали турне в поддержку нового альбома Arthouse, оно стартует уже этой осенью в Европе. Следует отметить, что над новым клипом работало большое количество украинцев.

Музыканты и композиторы приобрели международную популярность благодаря участию и победе в Евровидении-2024. На конкурсе они удивили жюри и зрителей своим неповторимым сочетанием электронной музыки и ярких сценических постановок.

Артисты не раз выражали свою поддержку Украине, а также планировали концерт в Киеве весной 2025 года. Однако впоследствии стало известно, что европейский тур был перенесен.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Евровидение-2024. Кто победил и какое место заняла Украина — видео
Евровидение-2024
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Лучшие песни Евровидения. Jerry Heil и alyona alyona назвали своих фаворитов
Jerry Heil и alyona alyona
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Евровидение-2026. Какой город примет песенный конкурс
Каким будет Евровидение-2026

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?