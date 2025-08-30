Победители Евровидения-2024 Nemo представили новый сингл "God's A Raver" — видео

Победители Евровидения-2024, нидерландские артисты Nemo, представили свой новый сингл "God's A Raver".
Главные тезисы
- Нидерландские артисты Nemo, победители Евровидения-2024, представили новый сингл “God's A Raver”, объединяющий энергичный электронный саунд с танцевальной атмосферой.
- Музыканты анонсировали турне в поддержку своего нового альбома “Arthouse”, который стартует в Европе этой осенью.
Новая песня Nemo уже в сети
Премьера состоялась на всех цифровых платформах, а клип на песню уже набирает популярность в социальных сетях.
Трек сочетает энергичный электронный саунд с танцевальной атмосферой, присущей выступлениям Nemo на Евровидении.
Артисты также анонсировали турне в поддержку нового альбома Arthouse, оно стартует уже этой осенью в Европе. Следует отметить, что над новым клипом работало большое количество украинцев.
Музыканты и композиторы приобрели международную популярность благодаря участию и победе в Евровидении-2024. На конкурсе они удивили жюри и зрителей своим неповторимым сочетанием электронной музыки и ярких сценических постановок.
Артисты не раз выражали свою поддержку Украине, а также планировали концерт в Киеве весной 2025 года. Однако впоследствии стало известно, что европейский тур был перенесен.
