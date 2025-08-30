Победители Евровидения-2024 Nemo представили новый сингл "God's A Raver" — видео

Новая песня Nemo уже в сети

Премьера состоялась на всех цифровых платформах, а клип на песню уже набирает популярность в социальных сетях.

Трек сочетает энергичный электронный саунд с танцевальной атмосферой, присущей выступлениям Nemo на Евровидении.

Пребывание в арт-галерее напомнило мне, что у любви много форм — романтическая, платоническая, а также более коллективная, даже общая. Время, проведенное там, показало мне, что существа, имеющие гораздо меньше общего, чем мы, люди, все равно могут глубоко любить друг друга. Так почему же наш мир делает выбор в пользу любви таким трудным? Поделиться

Артисты также анонсировали турне в поддержку нового альбома Arthouse, оно стартует уже этой осенью в Европе. Следует отметить, что над новым клипом работало большое количество украинцев.

Музыканты и композиторы приобрели международную популярность благодаря участию и победе в Евровидении-2024. На конкурсе они удивили жюри и зрителей своим неповторимым сочетанием электронной музыки и ярких сценических постановок.