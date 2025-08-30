Переможці Євробачення-2024 Nemo представили новий сингл "God’s A Raver" — відео

Нова пісня Nemo вже у мережі

Прем'єра відбулася на всіх цифрових платформах, а кліп на пісню вже набирає популярність у соціальних мережах.

Трек поєднує енергійний електронний саунд із танцювальною атмосферою, притаманною виступам Nemo на Євробаченні.

Перебування в арт-галереї нагадало мені, що любов має багато форм — романтичну, платонічну, а також більш колективну, навіть спільну. Час, проведений там, показав мені, що істоти, які мають набагато менше спільного, ніж ми, люди, все одно можуть глибоко кохати одне одного. То чому ж наш світ робить вибір на користь кохання таким важким? Поширити

Артисти також анонсували турне на підтримку нового альбому "Arthouse", воно стартує вже цієї осені у Європі. Варто зазначити, що над новим кліпом працювала велика кількість українців.

Музиканти і композитори здобули міжнародну популярність завдяки участі та перемозі у Євробаченні-2024. На конкурсі вони вразили журі та глядачів своїм неповторним поєднанням електронної музики та яскравих сценічних постановок.