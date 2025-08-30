Переможці Євробачення-2024 Nemo представили новий сингл "God’s A Raver" — відео
Переможці Євробачення-2024 Nemo представили новий сингл "God’s A Raver" — відео

Nemo
Джерело:  online.ua

Переможці Євробачення-2024, нідерландські артисти Nemo, презентували свій новий сингл "God’s A Raver".

Головні тези:

  • Nemo, переможці Євробачення-2024, випустили новий сингл "God’s A Raver", який поєднує енергійний електронний саунд з танцювальною атмосферою.
  • Артисти анонсували турне в Європі на підтримку нового альбому "Arthouse", що стартує цієї осені.
  • Музиканти Nemo вразили журі та глядачів їхнім неповторним виступом на Євробаченні, отримавши міжнародну популярність.

Нова пісня Nemo вже у мережі

Прем'єра відбулася на всіх цифрових платформах, а кліп на пісню вже набирає популярність у соціальних мережах.

Трек поєднує енергійний електронний саунд із танцювальною атмосферою, притаманною виступам Nemo на Євробаченні.

Перебування в арт-галереї нагадало мені, що любов має багато форм — романтичну, платонічну, а також більш колективну, навіть спільну. Час, проведений там, показав мені, що істоти, які мають набагато менше спільного, ніж ми, люди, все одно можуть глибоко кохати одне одного. То чому ж наш світ робить вибір на користь кохання таким важким?

Артисти також анонсували турне на підтримку нового альбому "Arthouse", воно стартує вже цієї осені у Європі. Варто зазначити, що над новим кліпом працювала велика кількість українців.

Музиканти і композитори здобули міжнародну популярність завдяки участі та перемозі у Євробаченні-2024. На конкурсі вони вразили журі та глядачів своїм неповторним поєднанням електронної музики та яскравих сценічних постановок.

Артисти неодноразово висловлювали свою підтримку Україні, а також планували концерт у Києві навесні 2025 року. Однак згодом стало відомо, що європейський тур було перенесено.

