Неочікувана космічна "порожнина" захищає Місяць від радіації — гіпотеза науковців

Радіація вже давно вважається однією з найбільших загроз для тривалої діяльності людини на Місяці, поверхня якого повністю відкрита для суворих умов космічного простору. Однак нове дослідження свідчить про те, що несподівана космічна "порожнина" повʼязана з магнітосферою Землі, непомітно знижує рівень радіації на Місяці.

Магнітосфера Землі є щитом для Місяця: подробиці

Таке дослідження підтверджує те, що вплив Землі поширюється далі і є менш передбачуваним, ніж передбачалося раніше.

Як пише Daily Galaxy, це відкриття може суттєво змінити підходи до майбутніх досліджень Місяця та безпеки космонавтів.

Упродовж багатьох років дослідники припускали, що Місяць, не маючи глобального магнітного поля та атмосфери, залишається повністю відкритим для суворого космічного випромінювання, коли виходить за межі захисної магнітної бульбашки Землі.

Однак нові відкриття ставлять під сумнів це припущення, виявляючи складнішу та динамічну взаємодію між Місяцем та магнітосферою Землі.

Це відкриття свідчить про те, що вплив Землі поширюється далі і є менш передбачуваним, ніж передбачалося раніше. Магнітосфера, здається, не діє як простий щит, що вмикається та вимикається, а створює зони зі зниженим рівнем радіації, які зберігаються протягом тривалого часу. Ці зони дещо змінюють середовище, з яким стикається Місяць під час обертання навколо Землі.

Проводячи дослідження, спершу вчені очікували чіткої закономірності — нижчий рівень радіації всередині магнітосфери та вищий — поза нею. Натомість дані виявили аномалії — періоди, коли рівні радіації несподівано залишалися зниженими.

Ми очікували, що радіація на поверхні Місяця буде постійною, коли Місяць не перебуває всередині магнітосфери Землі. Однак ми виявили, що магнітосфера забезпечує більший захист, ніж очікувалося, — зауважив Роберт Віммер-Швайнгрубер, астрофізик з Кільського університету та відповідальний автор дослідження.

Крім наукового значення, таке відкриття зʼявилося тоді, коли у світі різко зростає інтерес до повернення людини на Місяць. Програми, які реалізуються NASA разом з міжнародними партнерами, мають на меті забезпечити постійну присутність на поверхні Місяця вже найближчими роками.