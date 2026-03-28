Неочікувана космічна "порожнина" захищає Місяць від радіації — гіпотеза науковців

Радіація вже давно вважається однією з найбільших загроз для тривалої діяльності людини на Місяці, поверхня якого повністю відкрита для суворих умов космічного простору. Однак нове дослідження свідчить про те, що несподівана космічна "порожнина" повʼязана з магнітосферою Землі, непомітно знижує рівень радіації на Місяці.
Головні тези:
- Виявлена космічна “порожнина” захищає Місяць від радіації, що може змінити підходи до майбутніх досліджень Місяця та безпеки космонавтів.
- Дослідження підтверджує, що вплив магнітосфери Землі на Місяць є складнішим і динамічнішим, ніж раніше вважалося.
Магнітосфера Землі є щитом для Місяця: подробиці
Таке дослідження підтверджує те, що вплив Землі поширюється далі і є менш передбачуваним, ніж передбачалося раніше.
Упродовж багатьох років дослідники припускали, що Місяць, не маючи глобального магнітного поля та атмосфери, залишається повністю відкритим для суворого космічного випромінювання, коли виходить за межі захисної магнітної бульбашки Землі.
Однак нові відкриття ставлять під сумнів це припущення, виявляючи складнішу та динамічну взаємодію між Місяцем та магнітосферою Землі.
Це відкриття свідчить про те, що вплив Землі поширюється далі і є менш передбачуваним, ніж передбачалося раніше. Магнітосфера, здається, не діє як простий щит, що вмикається та вимикається, а створює зони зі зниженим рівнем радіації, які зберігаються протягом тривалого часу. Ці зони дещо змінюють середовище, з яким стикається Місяць під час обертання навколо Землі.
Проводячи дослідження, спершу вчені очікували чіткої закономірності — нижчий рівень радіації всередині магнітосфери та вищий — поза нею. Натомість дані виявили аномалії — періоди, коли рівні радіації несподівано залишалися зниженими.
Крім наукового значення, таке відкриття зʼявилося тоді, коли у світі різко зростає інтерес до повернення людини на Місяць. Програми, які реалізуються NASA разом з міжнародними партнерами, мають на меті забезпечити постійну присутність на поверхні Місяця вже найближчими роками.
Я вважаю, що це круто, що ми готуємося повернутися на Місяць. Через кілька років ми зможемо дивитися на нього і гадати, що саме зараз там роблять астронавти чи тайконавти. Можливо, ми навіть зможемо дистанційно стежити за їхньою діяльністю. Це дасть нам усім можливість відчути, як відбувається дослідження нашого найближчого сусіда — Місяця, — сказав Віммер-Швайнгрубер.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-