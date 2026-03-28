Неожиданная космическая "полость" защищает Луну от радиации — гипотеза ученых

Радиация уже давно считается одной из самых больших угроз для длительной деятельности человека на Луне, поверхность которой полностью открыта для строгих условий космического пространства. Однако новое исследование свидетельствует о том, что неожиданная космическая "полость" связана с магнитосферой Земли, незаметно снижает уровень радиации на Луне.
Главные тезисы
- Неожиданная космическая 'полость' способствует защите Луны от радиации, меняя представление о безопасности космонавтов на поверхности спутника.
- Исследование показало, что магнитосфера Земли является щитом для Луны, создавая зоны с пониженным уровнем радиации, что может изменить подходы к будущим миссиям исследования Луны.
Магнитосфера Земли является щитом для Луны: подробности
Такое исследование подтверждает то, что влияние Земли распространяется дальше и менее предсказуемо, чем предполагалось ранее.
На протяжении многих лет исследователи предполагали, что Луна, не имея глобального магнитного поля и атмосферы, остается полностью открытой для сурового космического излучения, когда выходит за пределы защитного магнитного пузыря Земли.
Однако новые открытия ставят под сомнение это предположение, проявляя более сложное и динамичное взаимодействие между Луной и магнитосферой Земли.
Это открытие свидетельствует о том, что влияние Земли распространяется дальше и менее предсказуемо, чем предполагалось ранее. Магнитосфера, кажется, не действует как простой включающийся и выключаемый щит, а создает зоны с пониженным уровнем радиации, которые сохраняются в течение длительного времени. Эти зоны несколько изменяют среду, с которой сталкивается Луна во время вращения вокруг Земли.
Проводя исследования, ученые ожидали четкой закономерности — более низкий уровень радиации внутри магнитосферы и выше — вне ее. Данные обнаружили аномалии — периоды, когда уровни радиации неожиданно оставались сниженными.
Кроме научного значения такое открытие появилось тогда, когда в мире резко возрастает интерес к возвращению человека на Луну. Программы, реализуемые NASA вместе с международными партнерами, направлены на обеспечение постоянного присутствия на поверхности Луны уже в ближайшие годы.
Я считаю, что это круто, что мы готовимся вернуться на Луну. Через несколько лет мы сможем смотреть на него и думать, что именно сейчас там делают астронавты или тайконавты. Возможно, мы сможем даже дистанционно следить за их деятельностью. Это даст нам всем возможность почувствовать, как происходит исследование нашего ближайшего соседа — Луны, — сказал Уиммер-Швайнгрубер.
Больше по теме
