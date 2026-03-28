Неожиданная космическая "полость" защищает Луну от радиации — гипотеза ученых

Радиация уже давно считается одной из самых больших угроз для длительной деятельности человека на Луне, поверхность которой полностью открыта для строгих условий космического пространства. Однако новое исследование свидетельствует о том, что неожиданная космическая "полость" связана с магнитосферой Земли, незаметно снижает уровень радиации на Луне.

Магнитосфера Земли является щитом для Луны: подробности

Такое исследование подтверждает то, что влияние Земли распространяется дальше и менее предсказуемо, чем предполагалось ранее.

Как пишет Daily Galaxy, это открытие может существенно изменить подходы к предстоящим исследованиям Луны и безопасности космонавтов.

На протяжении многих лет исследователи предполагали, что Луна, не имея глобального магнитного поля и атмосферы, остается полностью открытой для сурового космического излучения, когда выходит за пределы защитного магнитного пузыря Земли.

Однако новые открытия ставят под сомнение это предположение, проявляя более сложное и динамичное взаимодействие между Луной и магнитосферой Земли.

Это открытие свидетельствует о том, что влияние Земли распространяется дальше и менее предсказуемо, чем предполагалось ранее. Магнитосфера, кажется, не действует как простой включающийся и выключаемый щит, а создает зоны с пониженным уровнем радиации, которые сохраняются в течение длительного времени. Эти зоны несколько изменяют среду, с которой сталкивается Луна во время вращения вокруг Земли.

Проводя исследования, ученые ожидали четкой закономерности — более низкий уровень радиации внутри магнитосферы и выше — вне ее. Данные обнаружили аномалии — периоды, когда уровни радиации неожиданно оставались сниженными.

Мы ожидали, что радиация на поверхности Луны будет постоянной, когда Луна не находится внутри магнитосферы Земли. Однако мы обнаружили, что магнитосфера обеспечивает большую защиту, чем ожидалось, заметил Роберт Уиммер-Швайнгрубер, астрофизик из Кильского университета и ответственный автор исследования.

Кроме научного значения такое открытие появилось тогда, когда в мире резко возрастает интерес к возвращению человека на Луну. Программы, реализуемые NASA вместе с международными партнерами, направлены на обеспечение постоянного присутствия на поверхности Луны уже в ближайшие годы.