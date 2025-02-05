Неочікуваний гість. Тюленя заснуло у номері готелю в Нідерландах
Категорія
Світ
Дата публікації

Неочікуваний гість. Тюленя заснуло у номері готелю в Нідерландах

тюлень
Джерело:  online.ua

У нідерландському місті Вліссінген зоозахисну службу викликали до готелю, в один із номерів якого потрапив маленький тюлень.

Головні тези:

  • У готелі у Вліссінгені жінка знайшла тюленя у своєму номері, після чого викликала зоозахисників.
  • Сірі тюлені можуть спати в найнеочікуваніших місцях, включно з готельними номерами та серед доріг.
  • Тюленя, яке стало досить сердите після пробудження, було відпущене з готелю в безпечне та тихе місце.
  • Ця історія про неочікуваного гостя нагадує, наскільки важливо берегти дику природу та реагувати на такі ситуації відповідально.

Тюленя задрімало у номері нідерландського готелю

Жінка, яка зупинилась у готелі у Вліссінгені, зняла так званий пляжний номер — окрему кімнату з виходом на пляж, і ввечері 4 лютого вийшла на прогулянку зі своїм собакою.

Коли вона повернулася, то виявила в номері несподіваного відвідувача, після чого пішла до сусіднього ресторану і викликала зоозахисників.

Тюленя в готелі

Зоозахисний фонд Зеландської Фландрії, який прибув за викликом, був здивований, коли почув, що в готельному номері виявили тюленя.

Це було дивне видовище: гості, що стояли зовні, трохи нервували, а всередині спав абсолютно розслаблений тюлень.

Як пояснюють зоозахисники, сірі тюлені можуть спати в найнесподіваніших місцях — навіть посеред дороги.

Тюленя, який після пробудження стало досить сердитим, забрали з номера у спеціальному контейнері та відпустили його в безпечне й тихе місце.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Українські полярники показали перших новонароджених пінгвінят — зворушливі фото
Новонароджені пінгвінята
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Українські полярники зняли кумедні кадри з пінгвінами — відео
Пінгвіни
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Майже тисяча пінгвінят народилася у районі станції "Академік Вернадський" — відео
Станція

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?