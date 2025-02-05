Неочікуваний гість. Тюленя заснуло у номері готелю в Нідерландах

У нідерландському місті Вліссінген зоозахисну службу викликали до готелю, в один із номерів якого потрапив маленький тюлень.

Тюленя задрімало у номері нідерландського готелю

Жінка, яка зупинилась у готелі у Вліссінгені, зняла так званий пляжний номер — окрему кімнату з виходом на пляж, і ввечері 4 лютого вийшла на прогулянку зі своїм собакою.

Коли вона повернулася, то виявила в номері несподіваного відвідувача, після чого пішла до сусіднього ресторану і викликала зоозахисників.

Тюленя в готелі

Зоозахисний фонд Зеландської Фландрії, який прибув за викликом, був здивований, коли почув, що в готельному номері виявили тюленя.

Це було дивне видовище: гості, що стояли зовні, трохи нервували, а всередині спав абсолютно розслаблений тюлень. Поширити

Як пояснюють зоозахисники, сірі тюлені можуть спати в найнесподіваніших місцях — навіть посеред дороги.