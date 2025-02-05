Неочікуваний гість. Тюленя заснуло у номері готелю в Нідерландах

У нідерландському місті Вліссінген зоозахисну службу викликали до готелю, в один із номерів якого потрапив маленький тюлень.
Головні тези:
- У готелі у Вліссінгені жінка знайшла тюленя у своєму номері, після чого викликала зоозахисників.
- Сірі тюлені можуть спати в найнеочікуваніших місцях, включно з готельними номерами та серед доріг.
- Тюленя, яке стало досить сердите після пробудження, було відпущене з готелю в безпечне та тихе місце.
- Ця історія про неочікуваного гостя нагадує, наскільки важливо берегти дику природу та реагувати на такі ситуації відповідально.
Тюленя задрімало у номері нідерландського готелю
Жінка, яка зупинилась у готелі у Вліссінгені, зняла так званий пляжний номер — окрему кімнату з виходом на пляж, і ввечері 4 лютого вийшла на прогулянку зі своїм собакою.
Коли вона повернулася, то виявила в номері несподіваного відвідувача, після чого пішла до сусіднього ресторану і викликала зоозахисників.
Зоозахисний фонд Зеландської Фландрії, який прибув за викликом, був здивований, коли почув, що в готельному номері виявили тюленя.
Як пояснюють зоозахисники, сірі тюлені можуть спати в найнесподіваніших місцях — навіть посеред дороги.
Тюленя, який після пробудження стало досить сердитим, забрали з номера у спеціальному контейнері та відпустили його в безпечне й тихе місце.
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