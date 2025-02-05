Неожиданный гость. Тюлененок заснул в номере отеля в Нидерландах

В нидерландском городе Влиссингена зоозащитную службу вызвали в гостиницу, в один из номеров которой попал маленький тюлень.

Тюлененок задремал в номере нидерландской гостиницы

Женщина, остановившаяся в гостинице во Влиссингене, сняла так называемый пляжный номер — отдельную комнату с выходом на пляж, и вечером 4 февраля вышла на прогулку со своей собакой.

Когда она вернулась, то обнаружила в номере неожиданного посетителя, после чего пошла в соседний ресторан и вызвала зоозащитников.

Тюлененок в отеле

Прибывший по вызову зоозащитный фонд Зеландской Фландрии был удивлен, когда услышал, что в гостиничном номере обнаружили тюленя.

Это было странное зрелище: стоявшие снаружи гости немного нервничали, а внутри спал совершенно расслабленный тюлень. Поделиться

Как объясняют зоозащитники, серые тюлени могут спать в самых неожиданных местах — даже посреди дороги.