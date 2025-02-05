Неожиданный гость. Тюлененок заснул в номере отеля в Нидерландах
Категория
Мир
Дата публикации

Неожиданный гость. Тюлененок заснул в номере отеля в Нидерландах

Тюлененок
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Источник:  online.ua

В нидерландском городе Влиссингена зоозащитную службу вызвали в гостиницу, в один из номеров которой попал маленький тюлень.

Главные тезисы

  • Тюлененок задремал в номере гостиницы в Нидерландах, поразив гостей и вызвав зоозащитников.
  • Серые тюлени способны спать в самых неожиданных местах, включая даже гостиничные номера.
  • Важность бережного отношения к дикой природе подчеркнута этой историей, показывающей необходимость ответственной реакции на необычные ситуации.
  • Тюлененка, который стал сердитым после пробуждения, отпустили в безопасное место для дальнейшей свободной жизни.

Тюлененок задремал в номере нидерландской гостиницы

Женщина, остановившаяся в гостинице во Влиссингене, сняла так называемый пляжный номер — отдельную комнату с выходом на пляж, и вечером 4 февраля вышла на прогулку со своей собакой.

Когда она вернулась, то обнаружила в номере неожиданного посетителя, после чего пошла в соседний ресторан и вызвала зоозащитников.

Тюлененок в отеле

Прибывший по вызову зоозащитный фонд Зеландской Фландрии был удивлен, когда услышал, что в гостиничном номере обнаружили тюленя.

Это было странное зрелище: стоявшие снаружи гости немного нервничали, а внутри спал совершенно расслабленный тюлень.

Как объясняют зоозащитники, серые тюлени могут спать в самых неожиданных местах — даже посреди дороги.

Тюленя, который после пробуждения стал сердитым, забрали из номера в специальном контейнере и отпустили его в безопасное и тихое место.

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