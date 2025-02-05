Неожиданный гость. Тюлененок заснул в номере отеля в Нидерландах

В нидерландском городе Влиссингена зоозащитную службу вызвали в гостиницу, в один из номеров которой попал маленький тюлень.
Главные тезисы
- Тюлененок задремал в номере гостиницы в Нидерландах, поразив гостей и вызвав зоозащитников.
- Серые тюлени способны спать в самых неожиданных местах, включая даже гостиничные номера.
- Важность бережного отношения к дикой природе подчеркнута этой историей, показывающей необходимость ответственной реакции на необычные ситуации.
- Тюлененка, который стал сердитым после пробуждения, отпустили в безопасное место для дальнейшей свободной жизни.
Тюлененок задремал в номере нидерландской гостиницы
Женщина, остановившаяся в гостинице во Влиссингене, сняла так называемый пляжный номер — отдельную комнату с выходом на пляж, и вечером 4 февраля вышла на прогулку со своей собакой.
Когда она вернулась, то обнаружила в номере неожиданного посетителя, после чего пошла в соседний ресторан и вызвала зоозащитников.
Прибывший по вызову зоозащитный фонд Зеландской Фландрии был удивлен, когда услышал, что в гостиничном номере обнаружили тюленя.
Как объясняют зоозащитники, серые тюлени могут спать в самых неожиданных местах — даже посреди дороги.
Тюленя, который после пробуждения стал сердитым, забрали из номера в специальном контейнере и отпустили его в безопасное и тихое место.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-