Неприйнятні вимоги. МЗС України описало поведінку російської делегації у Стамбулі
Категорія
Україна
Дата публікації

Неприйнятні вимоги. МЗС України описало поведінку російської делегації у Стамбулі

МЗС
Джерело:  Європейська правда

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що під час переговорів у Стамбулі 16 травня від російської сторони лунали неприйнятні для України заяви.

Головні тези:

  • Російська делегація у Стамбулі висунула неприйнятні вимоги перед українською стороною.
  • Українська делегація проявила великий досвід у переговорах з росіянами, зберігаючи незмінну позицію у відповідь на нереалістичні вимоги Москви.
  • Російська сторона загрожувала окупувати Харківську та Сумську області, якщо їй не відповіли на вимоги.

Росія висувала неприйнятні вимоги — Тихий

Про це він сказав журналістам у Стамбулі.

Тихий заявив, що на переговорах "російська делегація висловила низку речей, які ми вважаємо неприйнятними". Він, однак, відмовився говорити, які саме.

У нас великий досвід усіх видів переговорів з росіянами, повірте. З 2014 року було багато раундів. Тому я б сказав, що українська делегація знає, як ставитись до всього, що може бути висловлено з того боку.

Він також сказав, що українська делегація "чудово впоралась" із переговорами, і "наша позиція залишилась незмінною".

Раніше українське джерело повідомило медіа, що Москва висунула "нереалістичні" і такі, що "виходять за рамки всього, що коли-небудь обговорювалося", вимоги під час переговорів.

Росія не лише висунула умову виведення українських військ з територій, що не захопила воєнним шляхом, а й погрожувала окупувати Харківську та Сумську області у разі відмови. Ця вимога позиціонувалась як передумова для режиму припинення вогню. Також від російської делегації пролунало, що Росія готова воювати роками.

Про це повідомив журналіст The Economist Олівер Керрол. Це також Суспільному підтвердило джерело, ознайомлене з перебігом перемовин.

Співрозмовник Суспільного також розповів, що від делегації РФ пролунала вимога визнати Крим російським.

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