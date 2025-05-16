Неприйнятні вимоги. МЗС України описало поведінку російської делегації у Стамбулі

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що під час переговорів у Стамбулі 16 травня від російської сторони лунали неприйнятні для України заяви.
Головні тези:
- Російська делегація у Стамбулі висунула неприйнятні вимоги перед українською стороною.
- Українська делегація проявила великий досвід у переговорах з росіянами, зберігаючи незмінну позицію у відповідь на нереалістичні вимоги Москви.
- Російська сторона загрожувала окупувати Харківську та Сумську області, якщо їй не відповіли на вимоги.
Росія висувала неприйнятні вимоги — Тихий
Про це він сказав журналістам у Стамбулі.
Тихий заявив, що на переговорах "російська делегація висловила низку речей, які ми вважаємо неприйнятними". Він, однак, відмовився говорити, які саме.
У нас великий досвід усіх видів переговорів з росіянами, повірте. З 2014 року було багато раундів. Тому я б сказав, що українська делегація знає, як ставитись до всього, що може бути висловлено з того боку.
Він також сказав, що українська делегація "чудово впоралась" із переговорами, і "наша позиція залишилась незмінною".
Раніше українське джерело повідомило медіа, що Москва висунула "нереалістичні" і такі, що "виходять за рамки всього, що коли-небудь обговорювалося", вимоги під час переговорів.
Have an inside view into the Russia-UA talks from a well-placed source. This from Ru delegation head Medinsky says it all: “We don’t want war, but we’re ready to fight for a year, two, three—however long it takes. We fought Sweden for 21 years. How long are you ready to fight?”— Oliver Carroll (@olliecarroll) May 16, 2025
Про це повідомив журналіст The Economist Олівер Керрол. Це також Суспільному підтвердило джерело, ознайомлене з перебігом перемовин.
Співрозмовник Суспільного також розповів, що від делегації РФ пролунала вимога визнати Крим російським.
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