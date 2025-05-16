Неприйнятні вимоги. МЗС України описало поведінку російської делегації у Стамбулі

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що під час переговорів у Стамбулі 16 травня від російської сторони лунали неприйнятні для України заяви.

Росія висувала неприйнятні вимоги — Тихий

Про це він сказав журналістам у Стамбулі.

Тихий заявив, що на переговорах "російська делегація висловила низку речей, які ми вважаємо неприйнятними". Він, однак, відмовився говорити, які саме.

У нас великий досвід усіх видів переговорів з росіянами, повірте. З 2014 року було багато раундів. Тому я б сказав, що українська делегація знає, як ставитись до всього, що може бути висловлено з того боку.

Він також сказав, що українська делегація "чудово впоралась" із переговорами, і "наша позиція залишилась незмінною".

Раніше українське джерело повідомило медіа, що Москва висунула "нереалістичні" і такі, що "виходять за рамки всього, що коли-небудь обговорювалося", вимоги під час переговорів.

Росія не лише висунула умову виведення українських військ з територій, що не захопила воєнним шляхом, а й погрожувала окупувати Харківську та Сумську області у разі відмови. Ця вимога позиціонувалась як передумова для режиму припинення вогню. Також від російської делегації пролунало, що Росія готова воювати роками. Поширити

Have an inside view into the Russia-UA talks from a well-placed source. This from Ru delegation head Medinsky says it all: “We don’t want war, but we’re ready to fight for a year, two, three—however long it takes. We fought Sweden for 21 years. How long are you ready to fight?” — Oliver Carroll (@olliecarroll) May 16, 2025

Про це повідомив журналіст The Economist Олівер Керрол. Це також Суспільному підтвердило джерело, ознайомлене з перебігом перемовин.