Неприемлемые требования. МИД Украины описало поведение российской делегации в Стамбуле

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что во время переговоров в Стамбуле 16 мая от российской стороны звучали неприемлемые для Украины заявления.
Главные тезисы
- Российская делегация в Стамбуле выдвинула неприемлемые требования перед Украиной, включая угрозы оккупации Харьковской и Сумской областей при отказе.
- Украинская делегация смогла сохранить постоянную позицию и проявить опыт в переговорах, не поддавшись на нереалистические требования России.
- В ходе переговоров российская сторона выдвигала требования, включающие вывод украинских войск и признание Крыма российским.
Россия выдвигала неприемлемые требования - Тихий
Об этом он сказал журналистам в Стамбуле.
Тихий заявил, что на переговорах "российская делегация выразила ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми". Он, однако, отказался говорить, какие именно.
У нас большой опыт всех видов переговоров с россиянами, поверьте. С 2014 было много раундов. Поэтому я бы сказал, что украинская делегация знает, как относиться ко всему, что может быть с той стороны высказано.
Он также сказал, что украинская делегация "прекрасно справилась" с переговорами, и "наша позиция осталась неизменной".
Ранее украинский источник сообщил медиа, что Москва выдвинула "нереалистические" и "выходящие за рамки всего, что когда-либо обсуждалось", требования во время переговоров.
Have an inside view into the Russia-UA talks from a well-placed source. This from Ru delegation head Medinsky says it all: “We don’t want war, but we’re ready to fight for a year, two, three—however long it takes. We fought Sweden for 21 years. How long are you ready to fight?”— Oliver Carroll (@olliecarroll) May 16, 2025
Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэррол. Это также Общественному подтвердил источник, ознакомленный с ходом переговоров.
Собеседник Общественного также рассказал, что от делегации РФ прозвучало требование признать Крым российским.
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