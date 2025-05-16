Неприемлемые требования. МИД Украины описало поведение российской делегации в Стамбуле

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что во время переговоров в Стамбуле 16 мая от российской стороны звучали неприемлемые для Украины заявления.

Россия выдвигала неприемлемые требования - Тихий

Об этом он сказал журналистам в Стамбуле.

Тихий заявил, что на переговорах "российская делегация выразила ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми". Он, однако, отказался говорить, какие именно.

У нас большой опыт всех видов переговоров с россиянами, поверьте. С 2014 было много раундов. Поэтому я бы сказал, что украинская делегация знает, как относиться ко всему, что может быть с той стороны высказано.

Он также сказал, что украинская делегация "прекрасно справилась" с переговорами, и "наша позиция осталась неизменной".

Ранее украинский источник сообщил медиа, что Москва выдвинула "нереалистические" и "выходящие за рамки всего, что когда-либо обсуждалось", требования во время переговоров.

Россия не только выдвинула условие вывода украинских войск с территорий, которые не захватили военным путем, но и угрожали оккупировать Харьковскую и Сумскую области в случае отказа. Это требование позиционировалось как предпосылка режима прекращения огня. Также от российской делегации раздалось, что Россия готова воевать годами. Поделиться

Have an inside view into the Russia-UA talks from a well-placed source. This from Ru delegation head Medinsky says it all: “We don’t want war, but we’re ready to fight for a year, two, three—however long it takes. We fought Sweden for 21 years. How long are you ready to fight?” — Oliver Carroll (@olliecarroll) May 16, 2025

Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэррол. Это также Общественному подтвердил источник, ознакомленный с ходом переговоров.