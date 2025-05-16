Неприемлемые требования. МИД Украины описало поведение российской делегации в Стамбуле
Категория
Украина
Дата публикации

Неприемлемые требования. МИД Украины описало поведение российской делегации в Стамбуле

МИД
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Источник:  Европейская правда

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что во время переговоров в Стамбуле 16 мая от российской стороны звучали неприемлемые для Украины заявления.

Главные тезисы

  • Российская делегация в Стамбуле выдвинула неприемлемые требования перед Украиной, включая угрозы оккупации Харьковской и Сумской областей при отказе.
  • Украинская делегация смогла сохранить постоянную позицию и проявить опыт в переговорах, не поддавшись на нереалистические требования России.
  • В ходе переговоров российская сторона выдвигала требования, включающие вывод украинских войск и признание Крыма российским.

Россия выдвигала неприемлемые требования - Тихий

Об этом он сказал журналистам в Стамбуле.

Тихий заявил, что на переговорах "российская делегация выразила ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми". Он, однако, отказался говорить, какие именно.

У нас большой опыт всех видов переговоров с россиянами, поверьте. С 2014 было много раундов. Поэтому я бы сказал, что украинская делегация знает, как относиться ко всему, что может быть с той стороны высказано.

Он также сказал, что украинская делегация "прекрасно справилась" с переговорами, и "наша позиция осталась неизменной".

Ранее украинский источник сообщил медиа, что Москва выдвинула "нереалистические" и "выходящие за рамки всего, что когда-либо обсуждалось", требования во время переговоров.

Россия не только выдвинула условие вывода украинских войск с территорий, которые не захватили военным путем, но и угрожали оккупировать Харьковскую и Сумскую области в случае отказа. Это требование позиционировалось как предпосылка режима прекращения огня. Также от российской делегации раздалось, что Россия готова воевать годами.

Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэррол. Это также Общественному подтвердил источник, ознакомленный с ходом переговоров.

Собеседник Общественного также рассказал, что от делегации РФ прозвучало требование признать Крым российским.

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