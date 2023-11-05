Нетаньяху відсторонив одного з міністрів за пропозицію скинути ядерну бомбу на Газу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відсторонив міністра спадщини Аміхая Еліяху від засідань уряду за ідею «ядерного удару» по Газі.

Нетаньяху відсторонив одного з міністрів

Офіс прем'єр-міністра повідомив, що Нетаньяху відсторонив міністра спадщини Аміхая Еліяху від засідань уряду на невизначений термін.

Раніше сьогодні Еліягу висловив ідею «ядерного удару» по Газі, яку він пізніше відкинув як «метафоричне» зауваження.

Це зауваження було розкритиковане серед політиків Ізраїлю, зокрема й Нетаньяху, який назвав їх «відірваними від реальності».

Реакція Палестини на ядерні погрози

Міністерство закордонних справ Палестинської автономії засудило твердження міністра спадщини Ізраїлю Аміхая Еліяху про те, що скидання ядерної бомби на Сектор Газа є варіантом дій.

Заяви фашистського міністра Еліяху є чесною заявою та чітким визнанням того, що держава-окупант [Ізраїль] робить проти нашого народу… особливо в Газі. Поширити

Сам Еліяху сказав, «будь-хто, хто має мозок розуміє, що зауваження про ядерну зброю було метафоричним».

Він додає, що «ми справді повинні продемонструвати сильну та непропорційну відповідь на терор, яка пояснить нацистам та їхнім прибічникам, що тероризм не вартий уваги. Це єдина формула, за допомогою якої демократії можуть боротися з терором. Водночас зрозуміло, що Держава Ізраїль зобов’язана зробити все, щоб повернути полонених живими та здоровими».