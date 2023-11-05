Нетаньяху отстранил одного из министров за предложение сбросить ядерную бомбу на Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра наследия Амихая Элияху от заседаний правительства за идею «ядерного удара» по Газе.

Нетаньяху отстранил одного из министров

Офис премьер-министра сообщил, что Нетаньяху отстранил министра наследия Амихая Элияху от заседаний правительства на неопределенный срок.

Ранее сегодня Элияху высказал идею "ядерного удара" по Газе, которую он позже отверг как "метафорическое" замечание.

Это замечание было раскритиковано среди политиков Израиля, в том числе Нетаньяху, который назвал их «оторванными от реальности».

Реакция Палестины на ядерные угрозы

Министерство иностранных дел Палестинской автономии осудило утверждение министра наследия Израиля Амихая Элияху о том, что сброс ядерной бомбы на Сектор Газа является вариантом действий.

Заявления фашистского министра Элияху являются честным заявлением и четким признанием того, что государство-оккупант [Израиль] делает против нашего народа, особенно в Газе. Поделиться

Сам Элияху сказал, «любой, кто имеет мозг, понимает, что замечание о ядерном оружии было метафорическим».

Он добавляет, что «мы действительно должны продемонстрировать сильный и непропорциональный ответ на террор, который объяснит нацистам и их сторонникам, что терроризм не стоит внимания. Это единственная формула, посредством которой демократии могут бороться с террором. В то же время, понятно, что Государство Израиль обязано сделать все, чтобы вернуть пленных живыми и здоровыми».