Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав військових поблизу Сектора Газа. При цьому заявив про підготовку "наступного етапу" війни.
Нетаньяху відвідав військових на півдні Ізраїлю
Нетаньяху відвідав поселення Беері та Кфар-Аза на півдні Ізраїлю. Прем'єр зустрівся з солдатами і пройшовся руїнами будинків у громадах, які постраждали від жахливого нападу минулого тижня.
Однак він не уточнив, що він мав на увазі під "наступним етапом".
Водночас Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що сили ЦАХАЛу готуються до реалізації широкого спектра оперативно-наступальних планів.
При цьому наголошується, що сухопутні війська ЦАХАЛу та Управління технологічного та матеріально-технічного забезпечення готуються до розширення сфери бойових дій.
Зокрема, було створено передові центри матеріально-технічного постачання, що дають змогу бойовим підрозділам швидко отримувати необхідне обладнання.
Що відомо про точну кількість загиблих та поранених і зниклих без вісти
За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, кількість палестинців, загиблих у відповідь на дії Ізраїлю, досягла щонайменше 830 осіб.
Наразі в Ізраїлі офіційно зафіксовано 1тис 8 загиблих та 3 тис 418 постраждалих.
У так званому міністерстві охорони здоров'я Гази зазначили, що наразі загинуло 704 палестинців. У міністерстві також підкреслили, що ще близько 4 тис людей отримали поранення.
У Газі загинули щонайменше 105 жінок і 143 дитини. Про це свідчать дані МОЗ. 10% від усіх поранених – неповнолітні.
Багато із загиблих в Ізраїлі були вбиті у своїх будинках і на вулицях, а також просто неба. Серед них – десятки військових і поліціянтів.
За словами головного речника Армії оборони Ізраїлю, щонайменше 85 із загиблих під час нападів ХАМАС були ізраїльськими солдатами.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-