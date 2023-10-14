Нетаньяху відвідав військових на півдні Ізраїлю
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Нетаньяху відвідав військових на півдні Ізраїлю

Ізраїль
Джерело:  The Defense Post

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав військових поблизу Сектора Газа. При цьому заявив про підготовку "наступного етапу" війни.

Нетаньяху відвідав військових на півдні Ізраїлю

Нетаньяху відвідав поселення Беері та Кфар-Аза на півдні Ізраїлю. Прем'єр зустрівся з солдатами і пройшовся руїнами будинків у громадах, які постраждали від жахливого нападу минулого тижня.

Ви готові до наступного етапу? Наступний етап наближається, - запитав прем'єр-міністр у солдатів.

Однак він не уточнив, що він мав на увазі під "наступним етапом".

Водночас Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що сили ЦАХАЛу готуються до реалізації широкого спектра оперативно-наступальних планів.

Наразі сили ЦАХАЛу, спираючись на велику матеріально-технічну базу і сотні тисяч покликаних резервістів, готуються до реалізації широкого спектра оперативних наступальних планів, які можуть передбачати комбіновані та скоординовані удари з повітря, моря і суходолу, - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що сухопутні війська ЦАХАЛу та Управління технологічного та матеріально-технічного забезпечення готуються до розширення сфери бойових дій.

Зокрема, було створено передові центри матеріально-технічного постачання, що дають змогу бойовим підрозділам швидко отримувати необхідне обладнання.

Батальйони і солдати ЦАХАЛу розгорнуті по всій країні і підвищують бойову готовність до наступних етапів війни з акцентом на значні наземні операції, - йдеться в повідомленні Міноборони.

Що відомо про точну кількість загиблих та поранених і зниклих без вісти

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, кількість палестинців, загиблих у відповідь на дії Ізраїлю, досягла щонайменше 830 осіб.

Наразі в Ізраїлі офіційно зафіксовано 1тис 8 загиблих та 3 тис 418 постраждалих.

У так званому міністерстві охорони здоров'я Гази зазначили, що наразі загинуло 704 палестинців. У міністерстві також підкреслили, що ще близько 4 тис людей отримали поранення.

У Газі загинули щонайменше 105 жінок і 143 дитини. Про це свідчать дані МОЗ. 10% від усіх поранених – неповнолітні.

Багато із загиблих в Ізраїлі були вбиті у своїх будинках і на вулицях, а також просто неба. Серед них – десятки військових і поліціянтів.

За словами головного речника Армії оборони Ізраїлю, щонайменше 85 із загиблих під час нападів ХАМАС були ізраїльськими солдатами.

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