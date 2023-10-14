Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил военных вблизи Сектора Газа. При этом заявил о подготовке "следующего этапа" войны.
Нетаньяху посетил военных на юге Израиля
Нетаньяху посетил поселения Беэри и Кфар-Аза на юге Израиля. Премьер встретился с солдатами и прошелся развалинами домов в общинах, пострадавших от ужасного нападения на прошлой неделе.
Однако он не уточнил, что он имел в виду под "последующим этапом".
В то же время, Министерство обороны Израиля заявило, что силы ЦАХАЛа готовятся к реализации широкого спектра оперативно-наступательных планов.
При этом отмечается, что сухопутные войска ЦАХАЛ и Управление технологического и материально-технического обеспечения готовятся к расширению сферы боевых действий.
В частности, были созданы передовые центры материально-технического снабжения, позволяющие боевым подразделениям быстро получать необходимое оборудование.
Что известно о точном количестве погибших и раненых и пропавших без вести
По данным Министерства здравоохранения Газы, количество палестинцев, погибших в ответ на действия Израиля, достигло по меньшей мере 830 человек.
В Израиле официально зафиксировано 1 тыс 8 погибших и 3 тыс 418 пострадавших.
В так называемом министерстве здравоохранения Газы отметили, что в настоящее время погибли 704 палестинца. В министерстве также подчеркнули, что еще близко 4 тыс. человек получили ранения.
В Газе погибли не менее 105 женщин и 143 ребенка. Об этом свидетельствуют данные Минздрава. 10% всех раненых – несовершеннолетние.
Многие из погибших в Израиле были убиты в своих домах и на улицах, а также под открытым небом. Среди них – десятки военных и полицейских.
По словам главного представителя Армии обороны Израиля, по меньшей мере 85 из погибших во время нападений ХАМАС были израильскими солдатами.
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