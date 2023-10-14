Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил военных вблизи Сектора Газа. При этом заявил о подготовке "следующего этапа" войны.

Нетаньяху посетил военных на юге Израиля

Нетаньяху посетил поселения Беэри и Кфар-Аза на юге Израиля. Премьер встретился с солдатами и прошелся развалинами домов в общинах, пострадавших от ужасного нападения на прошлой неделе.

Вы готовы к следующему этапу? Следующий этап приближается, – спросил премьер-министр у солдат. Поделиться

Однако он не уточнил, что он имел в виду под "последующим этапом".

В то же время, Министерство обороны Израиля заявило, что силы ЦАХАЛа готовятся к реализации широкого спектра оперативно-наступательных планов.

В настоящее время силы ЦАХАЛа, опираясь на большую материально-техническую базу и сотни тысяч призванных резервистов, готовятся к реализации широкого спектра оперативных наступательных планов, которые могут предусматривать комбинированные и скоординированные удары по воздуху, морю и суше, - говорится в сообщении. Поделиться

При этом отмечается, что сухопутные войска ЦАХАЛ и Управление технологического и материально-технического обеспечения готовятся к расширению сферы боевых действий.

В частности, были созданы передовые центры материально-технического снабжения, позволяющие боевым подразделениям быстро получать необходимое оборудование.

Батальоны и солдаты ЦАХАЛа развернуты по всей стране и повышают боевую готовность к следующим этапам войны с акцентом на значительные наземные операции, говорится в сообщении Минобороны. Поделиться

Что известно о точном количестве погибших и раненых и пропавших без вести

По данным Министерства здравоохранения Газы, количество палестинцев, погибших в ответ на действия Израиля, достигло по меньшей мере 830 человек.

В Израиле официально зафиксировано 1 тыс 8 погибших и 3 тыс 418 пострадавших.

В так называемом министерстве здравоохранения Газы отметили, что в настоящее время погибли 704 палестинца. В министерстве также подчеркнули, что еще близко 4 тыс. человек получили ранения.

В Газе погибли не менее 105 женщин и 143 ребенка. Об этом свидетельствуют данные Минздрава. 10% всех раненых – несовершеннолетние.

Многие из погибших в Израиле были убиты в своих домах и на улицах, а также под открытым небом. Среди них – десятки военных и полицейских.

По словам главного представителя Армии обороны Израиля, по меньшей мере 85 из погибших во время нападений ХАМАС были израильскими солдатами.