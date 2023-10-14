Нетаньяху посетил военных на юге Израиля
Категория
Мир
Дата публикации

Нетаньяху посетил военных на юге Израиля

Израиль
Читати українською
Источник:  The Defense Post

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил военных вблизи Сектора Газа. При этом заявил о подготовке "следующего этапа" войны.

Нетаньяху посетил военных на юге Израиля

Нетаньяху посетил поселения Беэри и Кфар-Аза на юге Израиля. Премьер встретился с солдатами и прошелся развалинами домов в общинах, пострадавших от ужасного нападения на прошлой неделе.

Вы готовы к следующему этапу? Следующий этап приближается, – спросил премьер-министр у солдат.

Однако он не уточнил, что он имел в виду под "последующим этапом".

В то же время, Министерство обороны Израиля заявило, что силы ЦАХАЛа готовятся к реализации широкого спектра оперативно-наступательных планов.

В настоящее время силы ЦАХАЛа, опираясь на большую материально-техническую базу и сотни тысяч призванных резервистов, готовятся к реализации широкого спектра оперативных наступательных планов, которые могут предусматривать комбинированные и скоординированные удары по воздуху, морю и суше, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сухопутные войска ЦАХАЛ и Управление технологического и материально-технического обеспечения готовятся к расширению сферы боевых действий.

В частности, были созданы передовые центры материально-технического снабжения, позволяющие боевым подразделениям быстро получать необходимое оборудование.

Батальоны и солдаты ЦАХАЛа развернуты по всей стране и повышают боевую готовность к следующим этапам войны с акцентом на значительные наземные операции, говорится в сообщении Минобороны.

Что известно о точном количестве погибших и раненых и пропавших без вести

По данным Министерства здравоохранения Газы, количество палестинцев, погибших в ответ на действия Израиля, достигло по меньшей мере 830 человек.

В Израиле официально зафиксировано 1 тыс 8 погибших и 3 тыс 418 пострадавших.

В так называемом министерстве здравоохранения Газы отметили, что в настоящее время погибли 704 палестинца. В министерстве также подчеркнули, что еще близко 4 тыс. человек получили ранения.

В Газе погибли не менее 105 женщин и 143 ребенка. Об этом свидетельствуют данные Минздрава. 10% всех раненых – несовершеннолетние.

Многие из погибших в Израиле были убиты в своих домах и на улицах, а также под открытым небом. Среди них – десятки военных и полицейских.

По словам главного представителя Армии обороны Израиля, по меньшей мере 85 из погибших во время нападений ХАМАС были израильскими солдатами.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль наносит удары по элитным подразделениям ХАМАСа – видео
Израиль
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
У Байдена выступили с неожиданным заявлением про российский след в нападении ХАМАС на Израиль
Белый дом
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль наносит удары по Сирии — видео
авиация Израиля

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.