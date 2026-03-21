Netflix оприлюднив акторський склад ігрового серіалу про "Скубі-Ду"

Стримінгова платформа Netflix оголосила акторський склад до майбутнього ігрового серіалу про "Скубі-Ду".

Про це йдеться в заяві Netflix.

У ролі Дафни Блейк до сучасного переосмислення франшизи увійшла Маккенна Грейс ("Голодні ігри: Світанок перед Жнивами").

Другу жіночу головну роль втілить Еббі Райдер Фортсон ("Ти тут, Боже? Це я, Марґарет"), зігравши Велму Дінклі.

Актор Таннер Хейген ("Пітт") зіграє Шеггі Роджерса, тоді як Максвелл Дженкінс ("Загублені в космосі") втілить роль лідера групи Фреда Джонса.

Безіменний серіал "Скубі-Ду" на вісім епізодів Netflix придбав у березні 2025 року. Серіал присвячений тому, як підлітки вперше об’єдналися.

Сюжет розповідає про старих друзів Шаггі та Дафну під час їхнього останнього літа в таборі. Вони вплутуються у моторошну таємницю, пов’язану з самотнім загубленим цуценям німецького дога, яке, можливо, стало свідком надприродного вбивства.

За допомогою прагматичної та наукової містянки Велми та дивного, але надзвичайно вродливого новачка Фредді вони вирушають розплутувати справу, яка затягує кожного з них у моторошний кошмар, що загрожує викрити всі їхні таємниці.

Сценаристами і шоуранерами будуть Джош Аппельбаум і Скотт Розенберг, а також виконавчими продюсерами стануть Андре Немеком і Джеффом Пінкнером за підтримки Midnight Radio.