Категория
Культура
Дата публикации

Netflix обнародовал актерский состав игрового сериала о "Скуби-Ду"

"Скуби-Ду"
Читати українською
Источник:  Netflix

Стриминговая платформа Netflix объявила актерский состав в будущем игровом сериале о "Скуби-Ду".

Главные тезисы

  • В сериале о “Скуби-Ду” главную роль Дафны сыграет Маккенна Грейс, а также присутствуют актеры Эбби Райдер Фортсон, Таннер Хейген и Максвелл Дженкинс.
  • Сериал на восемь эпизодов о подростках Шагги и Дафне, которые вместе с друзьями раскрывают жуткую тайну, связанную с потерянным щенком немецкого дога.

Кто будет играть в сериале "Скуби-Ду": известные главные актеры

Об этом говорится в заявлении Netflix.

В роли Дафны Блейк в современное переосмысление франшизы вошла Маккенна Грейс ("Голодные игры: Рассвет перед Жатвой").

Вторую женскую главную роль воплотит Эбби Райдер Фортсон ("Ты здесь, Боже? Это я, Маргарет"), сыграв Велму Динкли.

Актер Таннер Хейген ("Питт") сыграет Шегги Роджерса, тогда как Максвелл Дженкинс ("Затерянные в космосе") воплотит роль лидера группы Фреда Джонса.

Сериал "Скуби-Ду"

Безымянный сериал "Скуби-Ду" на восемь эпизодов Netflix приобрел в марте 2025 года. Сериал посвящен тому, как подростки впервые объединились.

Сюжет рассказывает о старых друзьях Шагги и Дафне во время их последнего лета в лагере. Они ввязываются в жуткую тайну, связанную с одиноким потерянным щенком немецкого дога, которое, возможно, стало свидетелем сверхъестественного убийства.

С помощью прагматической и научной горожанки Велмы и удивительного, но необыкновенно красивого новичка Фредди они отправляются распутывать дело, которое затягивает каждого из них в жуткий кошмар, грозящий разоблачить все их тайны.

Сценаристами и шоуранерами будут Джош Аппельбаум и Скотт Розенберг, а также исполнительными продюсерами станут Андре Немеком и Джеффом Пинкнером при поддержке Midnight Radio.

Грег Берланти, Сара Шехтер и Ли Лондон Редман выступят исполнительными продюсерами от имени Berlanti Productions, пишет Variety.

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?