Netflix обнародовал актерский состав игрового сериала о "Скуби-Ду"

Стриминговая платформа Netflix объявила актерский состав в будущем игровом сериале о "Скуби-Ду".
Главные тезисы
- В сериале о “Скуби-Ду” главную роль Дафны сыграет Маккенна Грейс, а также присутствуют актеры Эбби Райдер Фортсон, Таннер Хейген и Максвелл Дженкинс.
- Сериал на восемь эпизодов о подростках Шагги и Дафне, которые вместе с друзьями раскрывают жуткую тайну, связанную с потерянным щенком немецкого дога.
Кто будет играть в сериале "Скуби-Ду": известные главные актеры
Об этом говорится в заявлении Netflix.
В роли Дафны Блейк в современное переосмысление франшизы вошла Маккенна Грейс ("Голодные игры: Рассвет перед Жатвой").
Вторую женскую главную роль воплотит Эбби Райдер Фортсон ("Ты здесь, Боже? Это я, Маргарет"), сыграв Велму Динкли.
Безымянный сериал "Скуби-Ду" на восемь эпизодов Netflix приобрел в марте 2025 года. Сериал посвящен тому, как подростки впервые объединились.
Сюжет рассказывает о старых друзьях Шагги и Дафне во время их последнего лета в лагере. Они ввязываются в жуткую тайну, связанную с одиноким потерянным щенком немецкого дога, которое, возможно, стало свидетелем сверхъестественного убийства.
С помощью прагматической и научной горожанки Велмы и удивительного, но необыкновенно красивого новичка Фредди они отправляются распутывать дело, которое затягивает каждого из них в жуткий кошмар, грозящий разоблачить все их тайны.
Сценаристами и шоуранерами будут Джош Аппельбаум и Скотт Розенберг, а также исполнительными продюсерами станут Андре Немеком и Джеффом Пинкнером при поддержке Midnight Radio.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-