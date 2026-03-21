Netflix обнародовал актерский состав игрового сериала о "Скуби-Ду"

Стриминговая платформа Netflix объявила актерский состав в будущем игровом сериале о "Скуби-Ду".

Кто будет играть в сериале "Скуби-Ду": известные главные актеры

Об этом говорится в заявлении Netflix.

В роли Дафны Блейк в современное переосмысление франшизы вошла Маккенна Грейс ("Голодные игры: Рассвет перед Жатвой").

Вторую женскую главную роль воплотит Эбби Райдер Фортсон ("Ты здесь, Боже? Это я, Маргарет"), сыграв Велму Динкли.

Актер Таннер Хейген ("Питт") сыграет Шегги Роджерса, тогда как Максвелл Дженкинс ("Затерянные в космосе") воплотит роль лидера группы Фреда Джонса.

Сериал "Скуби-Ду"

Безымянный сериал "Скуби-Ду" на восемь эпизодов Netflix приобрел в марте 2025 года. Сериал посвящен тому, как подростки впервые объединились.

Сюжет рассказывает о старых друзьях Шагги и Дафне во время их последнего лета в лагере. Они ввязываются в жуткую тайну, связанную с одиноким потерянным щенком немецкого дога, которое, возможно, стало свидетелем сверхъестественного убийства.

С помощью прагматической и научной горожанки Велмы и удивительного, но необыкновенно красивого новичка Фредди они отправляются распутывать дело, которое затягивает каждого из них в жуткий кошмар, грозящий разоблачить все их тайны.

Сценаристами и шоуранерами будут Джош Аппельбаум и Скотт Розенберг, а также исполнительными продюсерами станут Андре Немеком и Джеффом Пинкнером при поддержке Midnight Radio.