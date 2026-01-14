Трейлер третьего сезона сериала "Эйфория" появился в сети — видео

Первый трейлер третьего сезона сериала HBO "Эйфория" намекает на непростую жизнь героев после окончания школы.

Вышел первый трейлер 3 сезона сериала "Эйфория"

Отмечается, что Зендая, Сидни Свини, Хантер Шафер и Джейкоб Элорди — среди возвращающихся в эпизодах, над которыми работали четыре года. Действие нового сезона разворачивается пять лет спустя после последнего появления персонажей.

Трейлер показывает, как Ру (Зендая) оказывается втянутой в проблемы с наркоторговцами, включая вернувшуюся Марту Келли, Кэти (Свини) становится вебкам-моделью, будучи замужем за Нейтом (Элорди), а Джулс (Шафер) становится иждивенцем. Официальное описание сюжета гласит:

Группа друзей детства борется с добродетелью веры, возможностью искупления и проблемой зла.

Среди других вернувшихся актеров — Алекса Деми, Хлоя Черри, Мод Апатов и двукратный номинант на премию "Оскар" Колман Доминго.

У нас будет ошеломляюще красивый, эпический сезон, который, как мне кажется, ломает стереотипы телевидения. Думаю, он станет больше похож на кино, чем на телевидение. Поделиться

Интересно, что в этом сезоне к актерскому составу присоединятся Шэрон Стоун, Розалия, Наташа Лионн, Даниэль Дедвайлер и Маршон Линч.

Создатель сериала, Сэм Левинсон, назвал его "нашим лучшим сезоном сегодня":

Мы все сошлись во мнении, что не можем вернуться в старшую школу, хотя во многих сериалах были 30-летние школьники, у нас это не так. Пять лет показались естественным переходом, потому что, если бы они поступили в колледж, к тому времени они бы уже закончили его.

Свиньи назвала этот сезон "еще более безумным", чем предыдущие. Премьера "Эйфории" состоится 12 апреля.