Трейлер третього сезона серіалу "Ейфорія" з'явився у мережі — відео
Категорія
Культура
Дата публікації

Трейлер третього сезона серіалу "Ейфорія" з'явився у мережі — відео

Ейфорія
Джерело:  online.ua

Перший трейлер третього сезону серіалу HBO "Ейфорія" натякає на непросте життя героїв після закінчення школи. 

Головні тези:

  • Дія третього сезону серіалу “Ейфорія” розгортається через п'ять років після останньої появи персонажів, натякаючи на непросте життя героїв після закінчення школи.
  • В новому сезоні група друзів дитинства стикається з чеснотою віри, можливістю спокути і проблемою зла, що створює напружену та захоплюючу атмосферу.

Вийшов перший трейлер 3 сезону серіалу “Ейфорія”

Відзначається, що Зендая, Сідні Свіні, Хантер Шафер і Джейкоб Елорді — серед тих, хто повертається в епізодах, над якими працювали чотири роки. Дія нового сезону розгортається через п'ять років після останньої появи персонажів.

Трейлер показує, як Ру (Зендая) опиняється втягнутою в проблеми з наркоторговцями, включаючи Марту Келлі, яка повернулася, Кеті (Свіні) стає вебкам-моделлю, будучи одруженою з Нейтом (Елорді), а Джулс (Шафер) стає утриманкою. Офіційний опис сюжету говорить:

Група друзів дитинства бореться з чеснотою віри, можливістю спокути і проблемою зла.

Серед інших акторів, які повернулися, — Алекса Демі, Хлоя Черрі, Мод Апатов і дворазовий номінант на премію "Оскар" Колман Домінго.

У нас буде приголомшливо красивий, епічний сезон, який, як мені здається, ламає стереотипи телебачення. Думаю, він стане більше схожим на кіно, ніж на телебачення.

Цікаво, що в цьому сезоні до акторського складу приєднаються Шерон Стоун, Розалія, Наташа Ліонн, Даніель Дедвайлер і Маршон Лінч.

Творець серіалу, Сем Левінсон, назвав його "нашим найкращим сезоном сьогодні":

Ми всі зійшлися на думці, що не можемо повернутися до старшої школи — хоча в багатьох серіалах були 30-річні школярі, у нас це не так. П'ять років здалися природним переходом, тому що, якби вони вступили до коледжу, на той час вони б уже закінчили його.

Свіні назвала цей сезон "ще більш божевільним", ніж попередні. Прем'єра "Ейфорії" відбудеться 12 квітня.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Серіал "Люпен" отримав продовження на четвертий сезон
Що відомо про продовження серіалу "Люпен"
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Творці "Дивних див" анонсували зйомки спінофу культового серіалу
Даффери
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Культовий серіал "Чорне дзеркало" повертається з 8-им сезоном — що відомо
Чорне дзеркало

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?