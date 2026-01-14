Трейлер третього сезона серіалу "Ейфорія" з'явився у мережі — відео

Перший трейлер третього сезону серіалу HBO "Ейфорія" натякає на непросте життя героїв після закінчення школи.

Вийшов перший трейлер 3 сезону серіалу “Ейфорія”

Відзначається, що Зендая, Сідні Свіні, Хантер Шафер і Джейкоб Елорді — серед тих, хто повертається в епізодах, над якими працювали чотири роки. Дія нового сезону розгортається через п'ять років після останньої появи персонажів.

Трейлер показує, як Ру (Зендая) опиняється втягнутою в проблеми з наркоторговцями, включаючи Марту Келлі, яка повернулася, Кеті (Свіні) стає вебкам-моделлю, будучи одруженою з Нейтом (Елорді), а Джулс (Шафер) стає утриманкою. Офіційний опис сюжету говорить:

Група друзів дитинства бореться з чеснотою віри, можливістю спокути і проблемою зла.

Серед інших акторів, які повернулися, — Алекса Демі, Хлоя Черрі, Мод Апатов і дворазовий номінант на премію "Оскар" Колман Домінго.

У нас буде приголомшливо красивий, епічний сезон, який, як мені здається, ламає стереотипи телебачення. Думаю, він стане більше схожим на кіно, ніж на телебачення. Поширити

Цікаво, що в цьому сезоні до акторського складу приєднаються Шерон Стоун, Розалія, Наташа Ліонн, Даніель Дедвайлер і Маршон Лінч.

Творець серіалу, Сем Левінсон, назвав його "нашим найкращим сезоном сьогодні":

Ми всі зійшлися на думці, що не можемо повернутися до старшої школи — хоча в багатьох серіалах були 30-річні школярі, у нас це не так. П'ять років здалися природним переходом, тому що, якби вони вступили до коледжу, на той час вони б уже закінчили його.

Свіні назвала цей сезон "ще більш божевільним", ніж попередні. Прем'єра "Ейфорії" відбудеться 12 квітня.