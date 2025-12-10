Серіал "Люпен" отримав продовження на четвертий сезон
Серіал "Люпен" отримав продовження на четвертий сезон

Що відомо про продовження серіалу "Люпен"
Джерело:  Variety

Згідно з даними видання Variety, відомий французький детективний трилер від Netflix "Люпен" матиме продовження. Шанувальники зможуть насолодитися четвертим сезоном уже осінню 2026 року.

Головні тези:

  • Автори серіалу зберігають у таємниці як сюжет, так і акторський склад
  • “Люпен” вже давно став світовим хітом на Netflix.

Що відомо про продовження серіалу "Люпен"

Четвертий сезон стрічки планується на осінь 2026 року, — йдеться в матеріалі видання Variety.

Попри це, автори серіалу не поспішають розкривати ні подробиці сюжету, ні акторський склад нового проєкту.

Наразі офіційно відомо, що буде вісім епізодів.

Що важливо розуміти, попередня, третя частина, вийшла у жовтні 2023 року.

"Люпен" — це спільний проєкт Джорджа Кеє та Франсуа Узана.

Ця історія розповідає про злодія на ім'я Ассан Діоп, який марить тим, щоб розквитатися з впливовою злочинною родиною за смерть свого батька.

За словами творців серіалу, цей персонаж натхненний вигаданим майстром маскування Арсеном Люпеном.

У головній ролі — відомий французький актор та комік Омар Сі.

До речі, "Люпен" став світовим хітом на Netflix. Першу частину переглянули приблизно 70 мільйонів глядачів протягом перших 28 днів після виходу.

