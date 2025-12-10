Серіал "Люпен" отримав продовження на четвертий сезон

Згідно з даними видання Variety, відомий французький детективний трилер від Netflix "Люпен" матиме продовження. Шанувальники зможуть насолодитися четвертим сезоном уже осінню 2026 року.

Що відомо про продовження серіалу "Люпен"

Четвертий сезон стрічки планується на осінь 2026 року, — йдеться в матеріалі видання Variety. Поширити

Попри це, автори серіалу не поспішають розкривати ні подробиці сюжету, ні акторський склад нового проєкту.

Наразі офіційно відомо, що буде вісім епізодів.

Що важливо розуміти, попередня, третя частина, вийшла у жовтні 2023 року.

"Люпен" — це спільний проєкт Джорджа Кеє та Франсуа Узана.

Ця історія розповідає про злодія на ім'я Ассан Діоп, який марить тим, щоб розквитатися з впливовою злочинною родиною за смерть свого батька.

За словами творців серіалу, цей персонаж натхненний вигаданим майстром маскування Арсеном Люпеном.

У головній ролі — відомий французький актор та комік Омар Сі.