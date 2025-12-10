Сериал "Люпен" получил продолжение на четвертый сезон
Категория
Культура
Дата публикации

Сериал "Люпен" получил продолжение на четвертый сезон

Что известно о продолжении сериала "Люпен"
Читати українською
Источник:  Variety

Согласно данным издания Variety, известный французский детективный триллер от Netflix "Люпен" решили продолжить. Поклонники смогут насладиться четвертым сезоном уже осенью 2026 года.

Главные тезисы

  • Авторы сериала хранят в секрете как сюжет, так и актерский состав.
  • "Люпен" уже давно стал мировым хитом на Netflix.

Что известно о продолжении сериала "Люпен"

Четвертый сезон фильма планируется на осень 2026 года, — сказано в материале издания Variety.

Тем не менее, авторы сериала не спешат раскрывать ни подробности сюжета, ни актерский состав нового проекта.

Пока официально известно, что будет восемь эпизодов.

Что важно понимать, предыдущая, третья часть, вышла в октябре 2023 года.

"Люпен" — это совместный проект Джорджа Кее и Франсуа Узана.

Эта история рассказывает о воре по имени Ассан Диоп, который мечтает отомстить влиятельной преступной семьей за смерть своего отца.

По словам создателей сериала, этот персонаж вдохновлен вымышленным мастером маскировки Арсеном Люпеном.

В главной роли — известный французский актер и комик Омар Си.

К слову, "Люпен" стал мировым хитом на Netflix. Первую часть просмотрели около 70 миллионов зрителей в течение первых 28 дней после выхода.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Джонни Депп шокировал Голливуд внешним видом — фото
Что произошло с Джонни Деппом
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли тайно встречается с иконой Голливуда
Анджелина Джоли и Джонни Депп тайно встречаются
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Еще одна пара Голливуда оказалась на грани развода
Гвинет Пэлтроу может снова развестись?

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?