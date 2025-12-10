Сериал "Люпен" получил продолжение на четвертый сезон

Согласно данным издания Variety, известный французский детективный триллер от Netflix "Люпен" решили продолжить. Поклонники смогут насладиться четвертым сезоном уже осенью 2026 года.

Что известно о продолжении сериала "Люпен"

Четвертый сезон фильма планируется на осень 2026 года, — сказано в материале издания Variety. Поделиться

Тем не менее, авторы сериала не спешат раскрывать ни подробности сюжета, ни актерский состав нового проекта.

Пока официально известно, что будет восемь эпизодов.

Что важно понимать, предыдущая, третья часть, вышла в октябре 2023 года.

"Люпен" — это совместный проект Джорджа Кее и Франсуа Узана.

Эта история рассказывает о воре по имени Ассан Диоп, который мечтает отомстить влиятельной преступной семьей за смерть своего отца.

По словам создателей сериала, этот персонаж вдохновлен вымышленным мастером маскировки Арсеном Люпеном.

В главной роли — известный французский актер и комик Омар Си.