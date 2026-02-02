В HBO раскрыли сроки премьеры сериала о Гарри Поттере

Уже в начале 2027 года зрители смогут насладиться первой серией долгожданного сериала о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Эту информацию официально подтвердил глава HBO и HBO Max Кейси Блойс.

Сериал о Гарри Поттере — ждать осталось недолго

Как отметил босс HBO и HBO Max Кейси Блойс, его команда и раньше ориентировалась на 2027 год.

Однако сейчас он может уточнить, что премьера состоится в начале следующего года.

Что касается конкретного месяца, то переговоры на этот счет еще продолжаются.

Я бы сказал, что если сузить диапазон, то это будет начало 2027 года. А теперь вы спросите, означает ли это январь, февраль, март, апрель, но мы еще не готовы это сказать. Я скажу, что это будет начало 2027 года, — заявил Блойс. Поделиться

Что важно понимать, это сериал о юном волшебнике должен стать полноценной и детальной экранизацией книжной серии британской писательницы Джоан Роулинг.

Команда HBO сразу дала понять, что запланировала долговременную франшизу, в рамках которой каждый сезон будет посвящен отдельной книге.

Главная цель — гораздо подробнее раскрыть сюжет, персонажей и второстепенные линии, которые не смогла в свое время охватить киноадаптация.