В HBO раскрыли сроки премьеры сериала о Гарри Поттере

Уже в начале 2027 года зрители смогут насладиться первой серией долгожданного сериала о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Эту информацию официально подтвердил глава HBO и HBO Max Кейси Блойс.
Главные тезисы
- Несмотря на то, что уже известен год премьеры, месяц до сих пор не раскрывается.
- Проект реализуется в сотрудничестве с Warner Bros. Television.
Сериал о Гарри Поттере — ждать осталось недолго
Как отметил босс HBO и HBO Max Кейси Блойс, его команда и раньше ориентировалась на 2027 год.
Однако сейчас он может уточнить, что премьера состоится в начале следующего года.
Что касается конкретного месяца, то переговоры на этот счет еще продолжаются.
Что важно понимать, это сериал о юном волшебнике должен стать полноценной и детальной экранизацией книжной серии британской писательницы Джоан Роулинг.
Команда HBO сразу дала понять, что запланировала долговременную франшизу, в рамках которой каждый сезон будет посвящен отдельной книге.
Главная цель — гораздо подробнее раскрыть сюжет, персонажей и второстепенные линии, которые не смогла в свое время охватить киноадаптация.
