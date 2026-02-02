У HBO розкрили терміни прем'єри серіалу про Гаррі Поттера

Уже на початку 2027 року глядачі зможуть насолодитися першою серією довгоочікуваного серіалу про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. Цю інформацію офіційно підтвердив голова HBO та HBO Max Кейсі Блойс.

Серіал про Гаррі Поттера — чекати залишилося недовго

Як зазначив бос HBO та HBO Max Кейсі Блойс, його команда й раніше орієнтувався на 2027 рік.

Однак зараз він може уточнити, що прем'єра відбудеться на початку наступного року.

Що стосується конкретного місяця, то переговори з цього приводу ще тривають.

Я б сказав, що, якщо звузити діапазон, то це буде початок 2027 року. А тепер ви запитаєте, чи це означає січень, лютий, березень, квітень, але ми ще не готові це сказати. Я скажу, що це буде початок 2027 року, — заявив Блойс. Поширити

Що важливо розуміти, це серіал про юного чарівника має стати повноцінною та детальною екранізацією книжкової серії британської письменниці Джоан Роулінг.

Команда HBO одразу дала зрозуміти, що запланувала довготривалу франшизу, у межах якої кожен сезон буде присвячений окремій книзі.

Головна мета — набагато детальніше розкрити сюжет, персонажів і другорядні лінії, які не змогла у свій час охопити кіноадаптація.