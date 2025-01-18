Які серіали на Netflix стали найпопулярнішими в українців

Лідером рейтингу серед українських глядачів залишається другий сезон корейського серіалу “Гра в кальмара”.

Серед інших серіалів у рейтингу:

"Сумую за тобою". У центрі сюжету досвідчений детектив Кет Донован, яка виявляє несподівану та тривожну знахідку під час реєстрації в додатку для знайомств.

Пошуки партнера в онлайн-додатку привертають увагу детектива до профілю чоловіка, у якого колись була закохана жінка. Колись чоловік був її нареченим, однак несподівано зник. Його раптова поява на платформі викликає в Кет цілу низку емоцій та запитань.

"Первісна Америка". Серіал розповідає про жінку та її сина, яким вдалось втекти від сумного та болючого минулого. Вони прагнуть спокійного життя, подорожуючи широкими та неприязними просторами американського Заходу. Життя на Заході, хоч і надає їм свободу, виявляється не таким простим і безтурботним, як вони сподівалися.

Що відомо про інші популярні в українських глядачів серіали

"Ла-Пальма"

"Чорні голуби"

"Собачий пагорб"

"У тіні"

"Безумство"

"Чудова пара"

Окрім цього популярність серед українських глядачів здобув новий популярний серіал від Netflix "У тіні".

У цьому серіалі майстерно поєднані кримінал, драма та трилер.

Сюжет румунського серіалу розгортається навколо Камі Сербу, матері-одиначки та фахівця з інформаційних технологій, яка намагається зберегти баланс між своєю кар'єрою та особистим життям. Її нареченим є поліцейський, і життя здається досить звичайним та мирним.

Проте все змінюється, коли її коханого вбивають бухарестські злочинці. Це стає для Камі приголомшливим ударом, але те, що настає після цього, перевершує всі її уявлення про трагедію. Вона опиняється втягнутою в складну та небезпечну гру з кримінальним світом, де кожен крок може стати фатальним.