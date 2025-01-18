Какие сериалы на Netflix стали самыми популярными у украинцев

Лидером рейтинга среди украинских зрителей остается второй сезон корейского сериала "Игра в кальмара".

Среди других сериалов в рейтинге:

" Скучаю по тебе ". В центре сюжета опытный детектив Кэт Донован, обнаруживающий неожиданную и тревожную находку при регистрации в приложении для знакомств.

Поиски партнера в онлайн-приложении привлекают внимание детектива к профилю мужчины, в которого когда-то была влюблена женщина. Когда-то мужчина был ее женихом, но неожиданно исчез. Его внезапное появление на платформе вызывает у Кэт целый ряд эмоций и вопросов.

"Первобытная Америка" . Сериал рассказывает о женщине и ее сыне, которым удалось уйти от печального и болезненного прошлого. Они стремятся к спокойной жизни, путешествуя по широким и неприязненным просторам американского Запада. Жизнь на Западе, хоть и придает им свободу, оказывается не такой простой и беззаботной, как они надеялись.

Что известно о других популярных у украинских зрителях сериалах

"Ла-Пальма"

"Черные голуби"

"Собачий холм"

"В тени"

"Безумие"

"Великолепная пора"

Кроме этого, популярность среди украинских зрителей получил новый популярный сериал от Netflix "В тени".

В этом сериале искусно соединены криминал, драма и триллер.

Сюжет румынского сериала разворачивается вокруг Ками Сербу, матери-одиночки и специалиста по информационным технологиям, пытающейся сохранить баланс между своей карьерой и личной жизнью. Ее женихом является полицейский, и жизнь кажется довольно обычной и мирной.

Однако все меняется, когда его возлюбленного убивают бухарестские преступники. Это становится для Ками потрясающим ударом, но последующее после этого превосходит все ее представления о трагедии. Она оказывается вовлеченной в сложную и опасную игру с криминальным миром, где каждый шаг может стать роковым.