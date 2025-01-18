Стриминговая платформа Netflix выбрала 10 популярнейших сериалов у украинских зрителей.
Главные тезисы
- Игра в кальмара - лидер рейтинга сериалов Netflix в Украине, завоевавший сердца зрителей.
- Сериал “Скучаю по тебе” рассказывает захватывающую историю детектива, столкнувшегося с таинственными открытиями в мире онлайн-знакомств.
- “Первобытная Америка" представляет трогательный рассказ о матери-одиночке и ее сыне, ищущих убежище на американском Западе.
- “В тени” - новый хит от Netflix, сочетающий криминальные интриги, драму и триллер, погружая зрителя в жизнь матери-одиночки в мире преступности.
- Среди других популярных сериалов в Украине на платформе Netflix также выделяются Ла-Пальма, Черные голуби, Собачий холм, Безумие и Великолепная пара.
Какие сериалы на Netflix стали самыми популярными у украинцев
Лидером рейтинга среди украинских зрителей остается второй сезон корейского сериала "Игра в кальмара".
Среди других сериалов в рейтинге:
" Скучаю по тебе ". В центре сюжета опытный детектив Кэт Донован, обнаруживающий неожиданную и тревожную находку при регистрации в приложении для знакомств.
Поиски партнера в онлайн-приложении привлекают внимание детектива к профилю мужчины, в которого когда-то была влюблена женщина. Когда-то мужчина был ее женихом, но неожиданно исчез. Его внезапное появление на платформе вызывает у Кэт целый ряд эмоций и вопросов.
"Первобытная Америка" . Сериал рассказывает о женщине и ее сыне, которым удалось уйти от печального и болезненного прошлого. Они стремятся к спокойной жизни, путешествуя по широким и неприязненным просторам американского Запада. Жизнь на Западе, хоть и придает им свободу, оказывается не такой простой и беззаботной, как они надеялись.
Что известно о других популярных у украинских зрителях сериалах
"Ла-Пальма"
"Черные голуби"
"Собачий холм"
"В тени"
"Безумие"
"Великолепная пора"
Кроме этого, популярность среди украинских зрителей получил новый популярный сериал от Netflix "В тени".
В этом сериале искусно соединены криминал, драма и триллер.
Сюжет румынского сериала разворачивается вокруг Ками Сербу, матери-одиночки и специалиста по информационным технологиям, пытающейся сохранить баланс между своей карьерой и личной жизнью. Ее женихом является полицейский, и жизнь кажется довольно обычной и мирной.
Однако все меняется, когда его возлюбленного убивают бухарестские преступники. Это становится для Ками потрясающим ударом, но последующее после этого превосходит все ее представления о трагедии. Она оказывается вовлеченной в сложную и опасную игру с криминальным миром, где каждый шаг может стать роковым.
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